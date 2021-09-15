宜蘭家扶溫媽媽義工隊出動 趕製960顆鳳梨酥送弱勢家庭
宜蘭家扶中心「溫媽媽志工服務隊」在每年中秋節前都會辦理傳愛送月餅活動，已邁入第23年，今年雖然遇到新冠肺炎，但傳承不中斷，溫媽媽們不忘初衷，捲起袖子付出行動，親手製作一盒盒愛心月餅，今天送給80戶弱勢家庭，可以過個溫馨中秋節。
宜蘭家扶溫媽媽義工隊成員來自各行各業，身懷絕技，今年溫媽媽團隊由鄭金雪副隊長帶領，製作960顆真材實料的鳳梨酥。鄭金雪副隊長過去曾是家扶扶助的家庭，因為家扶的幫助讓她得以減輕壓力，更習得一技之長改善生活環境。
鄭金雪說，自己是過來人，很能體會弱勢家庭過節的感受，雖然今年新冠肺炎蔓延，但生活還是要往前走，她在製作鳳梨酥的過程中，回想到過往家扶中心給予幫助，珍惜現在有能力回饋社會，希望每戶家庭都能「好運旺旺來」。
溫媽媽義工隊隊長李朔慈表示，她過去也是家扶的扶助家庭，以前每次拿到中秋月餅時，一口口吃在嘴中感動在心中，就如同充飽電的電池一樣，打起精神持續努力為生活打拚。
宜蘭家扶中心表示，今年義工隊的隊長及副隊長都曾是扶助家庭，如今有能力回饋社會，形成善的循環，中秋節前他們就會把溫媽媽的愛心鳳梨酥送到各家戶，度過月圓人團圓的中秋節。
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