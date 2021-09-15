太魯閣天祥獼猴抓傷遊客 太管處宣導不接觸、餵食

太魯閣國家公園天祥地區為野生獼猴出沒熱區，附近商家聚集又是休息站，常發生遊客遭獼猴搶食導致抓傷，太管處加強宣導與猴共好守則，包括不接觸、不餵食、食物不外露等。

天祥地區不難見到獼猴身影，有獼猴跑進天祥郵局櫃檯，逗趣模樣被監視器拍下；12日則發生男大生帶著食物，遭獼猴搶食，導致手臂不慎遭獼猴劃傷，太管處人員簡單包紮後，由救護車接送至醫院縫合傷口，並無大礙。

太魯閣國家公園管理處天祥管理站主任高佽今天表示，天祥地區近年猴群數量約30隻，前幾年最高達到近百隻，自民國106年起，針對會搶食、攻擊遊客的「問題獼猴」，經縣府農業處討論過，為保護遊客安全，以誘捕、移地野放至較偏遠的山區，遭野放獼猴約有8隻。

對於獼猴「攻擊」人類行為，高佽解釋，獼猴循著本能覓食，並非主動攻擊人類，如何減少覓食區食物的出現，減少危險性，是重要課題，針對獼猴共存，太管處推動「不接觸、不挑釁、不餵食、食物不外露」4大守則。

高佽表示，民眾來到戶外活動，喜歡看到野生動物，而設立國家公園也是為了保存自然環境、野生動物，民眾進入野外就應提高警覺，降低可能暴露的危險，讓獼猴也能在這裡自然生活。

太管處指出，園區內森林資源豐富，提供獼猴足夠的食物，若民眾擅自餵食，恐降低獼猴對人類的戒心，把人類視為食物來源，漸漸產生攻擊行為，搶奪遊客食物，甚至抓傷人類，若發現民眾餵食野生獼猴，可依違反國家公園法處以新台幣3000元。