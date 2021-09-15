林右昌視察基隆港防疫 盼守住水路國門

高雄港停靠船隻近日發生境外移入群聚案，基隆市長林右昌今天到基隆港區視察防疫流程，確保作為水路國門的基隆，在邊境防疫能準確落實，嚴防境外變種病毒入侵，保障國人健康。

林右昌表示，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，作為台灣重要商港的基隆，每天都有來自世界各國的商船，若沒有確實落實邊境防疫管理，將會成為很大的破口，但目前為止基隆港守得很好，要特別感謝所有站在第一線邊境管理的港埠防疫人員。

對於最早在印度發現的Delta 變種（病毒）株，港區也加強入境人員監測計畫，林右昌也特別叮囑須落實進出港區、登離船人員造冊，並確實進行相關檢疫措施。港區各機關與業者間也要隨時保持橫向聯繫，落實防疫指引，以高規格的措施及最嚴謹的態度因應，像是外國籍船員萬一有疫情時通報處理，及引水人員、舷邊補給作業的防疫作為等。

林右昌說，這次視察主要是想要瞭解客輪及貨輪人員進出管制作為，也看到相關單位通力合作，落實港區防疫工作，不過大家還是要提高警覺，尤其現在Delta肆虐，邊境管制尤要特別注意。

此外，林右昌也關心港埠第一線作業人員第2劑疫苗施打情形，並表示會向中央反映，希望盡快提高港埠作業人員第2劑疫苗施打率，為港埠作業人員建構更好的防護力。

對於有船員在高雄港染疫，航港局主任秘書余建勳表示，已建立完善的作業流程，除高雄港外，包括基隆在內的各港口都會落實SOP和提高警覺，並與港務公司、市府及衛生福利部疾病管制署通力合作，落實各項防疫指引，杜絕病毒入侵。