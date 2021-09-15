花蓮羅山村食農體驗 「農好基地」25日登場

推廣花蓮農村社區特色農產品，花蓮縣政府攜手富里鄉羅山社區，將秀姑巒溪東岸美麗村落的在地食農體驗帶到北區的「農好基地」，一場綠色療癒活動25日登場。

花蓮縣政府農業處長吳昆儒表示，富里鄉羅山社區位處花蓮縣南端，2002年時成為有機農業示範村，是全國第一個有機村。村莊附近有地質學名為「泥火山地形」的罕見奇觀，居民運用泥火山的天然資源「火山水」，透過靜置沉澱的方式過濾雜質之後，結合在地種植的有機黃豆，以傳統的石磨製成豆漿，也做成手工豆腐。

這些傳統生產方式，社區規劃體驗遊程，讓到訪民眾實際與在地農產品建立連結。此次邀請羅山社區的夥伴們來到七星潭附近的「農好基地」，將安排豆花與豆腐乳DIY活動，同時展售「羅山社區小舖」的豆腐乳、竹醋液、斗笠等。

吳昆儒說，縣府重視食農教育，「農好基地」做為食農文化與綠色療癒的亮點基地，更是花蓮縣推行「農村美學」的出發點，藉由與社區合作，期盼打造成為花蓮各社區美學的入口，同步帶動地方發展茁壯，以展現花蓮農村觀光軟實力。

花蓮縣政府表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，屆時參與者須配合實聯制、專人專區報到、量測體溫及酒精消毒、社交距離維持超過1.5公尺等，共同防疫以維護大眾健康安全。