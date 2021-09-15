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備戰中秋連假蘇花路廊車潮 花蓮警加派人力交管

中央社 / 花蓮縣15日電

中秋連假即將到來，公路總局預估蘇花路廊（台9線蘇澳到崇德）雙向交通量近11萬輛次，轄內新城警分局將於18日起至21日於台9線蘇花路廊、台8線等熱點實施交管勤務。

公路總局表示，中秋連假花東訂房率逾7成，18日連假首日將出現南下最大車潮，北上車流高峰落在21日，單日交通量可達1萬7000輛次至2萬1000輛次，假期期間總交通量預估11萬輛次。

轄管台9線蘇花路廊、台8線中橫公路的花蓮新城警分局將於中秋連假期間實施重要路段、路口地點崗哨及機車巡邏疏導。分局長林明鋒要求同仁落實勤務執行、增加見警率，立即排除交通事故或堵塞狀況。

新城警分局指出，預估轄內太魯閣國家公園各景點、大禹嶺、合歡山地區、山月吊橋、七星潭風景區、台泥和平DAKA園區、崇德瑩農場，將是旅遊熱門景點，18日起將安排警力彈性交管、疏導車流。

公路總局第四區養護工程處因應連假車流，規劃於宜蘭蘇澳地區、花蓮崇德地區實施尖峰時段大客車優先通行措施；連假期間台8線107公里處、大禹嶺路段維持單線雙向通行，以及168公里處天祥路段因明隧道工程，維持紅綠燈號誌單線雙向輪流放行。

連假 中秋 太魯閣國家公園

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