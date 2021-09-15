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原力蘭陽創業作品精巧手藝 林姿妙讚嘆連連

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
3件特優作品分別是高程宥工藝師的「手織椅凳」（中），林婉婷工藝師的手工珠繡「軟呢帽」（左），顏姝珍工藝師「織布休閒包」，展現創意與手工之精巧。記者戴永華／攝影
3件特優作品分別是高程宥工藝師的「手織椅凳」（中），林婉婷工藝師的手工珠繡「軟呢帽」（左），顏姝珍工藝師「織布休閒包」，展現創意與手工之精巧。記者戴永華／攝影

宜蘭縣舉辦第二屆原力蘭陽創業競賽選出30件優秀作品，創作者發揮創意與手工之精巧，讓人讚嘆，像是傳統編織的晚禮服、小可愛背心，使用易開罐拉環製作的環保檯燈都相當亮眼，尤其榮獲特優的3件作品更把原住民藝術融入生活家具，兼具實用與美學，十分難得。

縣政府民政處今天表揚30件入選作品，分成特優、優等、甲等及佳作，除了獎座還送出總計62萬元獎金，所有入選作品將配合蘭陽原創館9月18日週六上午開幕，進駐原創館展售一季。

為提供原住民工藝師展現長才及手藝的舞台，縣政府在宜蘭市打造「蘭陽原創館」，這是台灣第一個原住民的親子園區，除了室內空間可以作為展區，戶外廣場也可提供歌舞表演場所。

今天舉辦原力蘭陽創業競賽成果發表會，邀請原住民工藝師及族人參加，縣長林姿妙感謝工藝師對於推動原創產業不遺餘力，很多手工藝品充分展開特色文化與品質，而且美觀實用。

今年作品水準相當好，其中不少是新生代創作，例如榮獲特優的高程宥工藝師，他以泛紋面族群常見的菱形圖紋進行排列組合，採用藍色做基底，與圖紋形塑出山海意象，創作「手織椅凳」，把原民工藝融入生活家具的代表作。

另一件特優作品是手工珠繡「軟呢帽」，林婉婷工藝師把排灣族傳統華麗珠繡，運用在現代流行的軟呢帽，戴起來相當有型；特優的顏姝珍工藝師「織布休閒包」，運用不同的平織、斜紋織及挑織等技巧，創造出大地色休閒包，展現取之於大地、用之於大地的民族精神。

此外還有泰雅晚宴禮服與小可愛背心，珠貝項鍊、上百個易開罐拉環製成的環保檯燈都相當精巧，縣長林姿妙與縣議員在欣賞每件作品時，讚嘆連連。

大家欣賞這件傳統手法編織的小可愛背心，愛不釋手。記者戴永華／攝影
大家欣賞這件傳統手法編織的小可愛背心，愛不釋手。記者戴永華／攝影
林婉婷工藝師把排灣族傳統華麗珠繡，運用在現代流行的軟呢帽，戴起來相當有型。記者戴永華／攝影
林婉婷工藝師把排灣族傳統華麗珠繡，運用在現代流行的軟呢帽，戴起來相當有型。記者戴永華／攝影
顏姝珍工藝師的「織布休閒包」，用不同的平織、斜紋織及挑織等技巧，創造出大地色包包。記者戴永華／攝影
顏姝珍工藝師的「織布休閒包」，用不同的平織、斜紋織及挑織等技巧，創造出大地色包包。記者戴永華／攝影
「好美喔」，宜蘭縣長林姿妙看到上百個環保易開罐拉環製成的檯燈，不禁讚嘆創作者巧思。記者戴永華／攝影
「好美喔」，宜蘭縣長林姿妙看到上百個環保易開罐拉環製成的檯燈，不禁讚嘆創作者巧思。記者戴永華／攝影
高程宥工藝師創作的「手織椅凳」榮獲特優，手織皮帶也拿下優等，表現亮眼。記者戴永華／攝影
高程宥工藝師創作的「手織椅凳」榮獲特優，手織皮帶也拿下優等，表現亮眼。記者戴永華／攝影
榮獲特優的高程宥（右）、林婉婷（左）與顏姝珍工藝師（右二），接受縣長林姿妙頒發每人5萬元獎金。記者戴永華／攝影
榮獲特優的高程宥（右）、林婉婷（左）與顏姝珍工藝師（右二），接受縣長林姿妙頒發每人5萬元獎金。記者戴永華／攝影

原住民 林姿妙

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