高雄港貨輪船員染疫 林右昌關切基隆港防疫 守水路國門

高雄港本月初出現貨輪船員感染新冠肺炎個案，基隆市長林右昌今天前往基隆港區視察防疫流程，確保水路國門落實邊境防疫，嚴防境外Delta變種病毒入侵，保障國人健康安全。

交通部航港局主任秘書余建勳表示，針對高雄港船員染疫事件，已建立更完善的作業流程，不只高雄港，包括基隆在內各港口都會落實SOP並提高警覺，與各地港務公司、縣市政府及中央CDC通力合作，落實各項防疫指引，杜絕病毒入侵。

林右昌上午10點到達基隆港西3倉庫，余建勳及基隆港務分公司總經理高傳凱分別說明現行基隆港邊境防疫作為。

林右昌說，基隆港是台灣重要商港，每天都有來自世界各國的商船，若沒有確實落實邊境防疫管理，將會成為很大的破口。基隆港到目前為止守得很好，感謝所有站在第一線邊境管理的港埠防疫人員。

目前Delta變異株在世界各國快速傳播，港區也加強入境人員監測計畫。林右昌提醒必須落實進出港區、登離船人員造冊，並確實進行檢疫。港區各機關與相關業者也須保持橫向聯繫，落實防疫指引。像是外國籍船員萬一染疫，引水人員、舷邊補給作業等，都要以高規格措施因應。