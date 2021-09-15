中秋連假來宜蘭傳藝園區 拚手氣博狀元餅

中秋4天連假周末登場，國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區推出「慶中秋、博狀元、喝四紅」活動，要讓遊客體驗古代中秋節博狀元餅的民俗，感受擲骰子拚手氣的樂趣。園方表示，費用全免，只要人到排隊就能參加，還有文昌筆、狀元餅各種應景好禮可拿。

繼2018年的柚見中秋彩繪文旦柚活動，宜蘭傳藝園區再推中秋應景活動「慶中秋、博狀元、喝四紅」，9月18日到20日連續3天在文昌祠廟埕廣場登場。園方說，博狀元餅起源於鄭成功的部將洪旭，為了鼓舞部隊士氣所設計，後來流傳到金門、台灣部分地區。

遊客想玩「博狀元餅」，遊戲規則很簡單，投擲6顆骰子中，若出現1顆「4點」就是「秀才」、2顆是「舉人」、3顆是「探花」，要是超過4顆就是狀元及第；每個人通通有獎，能拿到文昌筆或是狀元餅，就得看個人手氣。

園方提到，藉由四紅數量，對應科舉考試中第的名稱，民眾博得科舉功名越高，拿的餅就越大，相傳博狀元餅可預測考運，還有未來一年的好運。此外，活動現場還準備狀元帽，讓遊客感受當狀元的樂趣。