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中秋連假 台東縣擴大火車站及離島快篩防疫

中央社 / 台東縣15日電

中秋連假預期大量返鄉遊子及遊客，台東縣政府於連假期間在台東火車站出口處設立快篩站，也首次在富岡漁港設置快篩站，採自願方式，免費提供快篩，盼能有效防堵疫情蔓延。

面對國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的變化，台東縣政府不敢大意，針對火車站及離島設置篩檢服務，將先行試辦2個月。

縣長饒慶鈴表示，中秋連假將至，預期會有不少鄉親返鄉過節，以及遊客到台東旅遊，為維護台東零確診、民眾的健康，因此除了原本火車站的快篩外，中秋4天假期增設富岡漁港的快篩站，採自願方式。

她感謝鄉長、旅宿業者的配合，也呼籲民眾，目前全台疫情仍嚴峻，防疫不能掉以輕心，請大家減少移動、不群聚，做好個人防護，口罩戴好戴滿、勤洗手等防疫措施。

台東縣衛生局說明，快篩服務將於中秋連假前一天9月17日下午4時至晚間8時，9月18日至9月21日每天上午10時至下午4時在台東火車站出口處設置中秋專案快篩站。

另外，離島地區新設富岡漁港快篩站，則配合船班於9月17日起每天上午7時至下午2時提供快篩服務，歡迎鄉親及返鄉遊子多利用。

快篩 台東 中秋

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