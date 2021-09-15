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9旬老翁無力採收文旦柚 花蓮老家協會協助採售

中央社 / 花蓮縣15日電

花蓮豐濱鄉91歲陳姓老翁獨自照顧身障妻子及因車禍腦部受傷兒子，因高齡無力採收文旦柚，花蓮縣老人暨家庭關懷協會動員志工協助採收，並提供據點販售，供民眾認購。

花蓮縣老人暨家庭關懷協會資源組長林香君表示，陳姓老翁住在豐濱鄉芭崎部落，平時靠老農及身障津貼維生，雖有栽種200餘棵柚子樹，因年邁體力有限，僅能勉強做到簡單施肥跟除草。

林香君說，陳姓老翁多次向協會志工表達無力收成文旦柚的憂愁，協會為此動員志工，第一批協助採收600斤文旦柚，以每顆新台幣10元價格，分別在協會本會、主權據點、吉安樂智據點販售，銷售所得扣除物力成本，全數交由陳姓老翁補貼家用。

林香君說，協會預計16日再次前往採收文旦柚，希望招募更多志工或企業認購文旦柚，可撥愛心專線03-8330522。

文旦 身障

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