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9旬翁種柚照顧身障妻腦傷兒 花蓮老家協會協助採收義賣

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣豐濱鄉91歲陳姓老翁在部落山坡種植柚子，所得用來補貼家計。圖／老家協會提供
花蓮縣豐濱鄉91歲陳姓老翁在部落山坡種植柚子，所得用來補貼家計。圖／老家協會提供

花蓮縣豐濱鄉一名91歲的陳姓老翁，年事已高仍需獨力照顧身障妻子和車禍腦部受傷的兒子，一家靠著老農和身障津貼，以及陳翁在部落山上種植柚子樹的微薄收入過活。近日柚子樹結實纍纍，但老翁年紀大了無力採收，花蓮縣老家協會出動志工，幫老翁採收600斤，以每粒10元銷售，所得扣除物力成本，交由陳翁補貼家用。

陳姓老翁住在豐濱鄉芭崎部落，在部落山共種種200多棵柚子園，每年中秋節前夕採收販售，多少補貼一些家計。但老翁年事已高，平常還可以為柚子樹做簡單的施肥和除草，眼看豐收，卻無力採收，相當苦惱。

花蓮縣老人暨家庭關懷協會得知後，號召愛心志工幫助，第一波採收600斤，放在協會3個據點販售，明天還要辦理一場公益採柚活動，目前開放志工報名，電話（03）8330522。

老家協會表示，陳姓老翁種植的老欉柚子，因為沒錢沒辦法做有機驗證，但生長情形很好，香甜多汁。採收下來的柚子，在本會（中華路486號）、主權據點（中原路666號）和吉安樂智據點（建國路二段37號）以每粒10元販售，也歡迎公司行號認購做愛心，義賣金額扣除物力成本後，會全部交給陳姓老翁，歡迎大家一起支持，老家協會愛心專線。（03）8330522。

花蓮老家協會公益採收的愛心柚子，在花蓮市、吉安鄉3個據點以每粒10元義賣。圖／老家協會提供
花蓮老家協會公益採收的愛心柚子，在花蓮市、吉安鄉3個據點以每粒10元義賣。圖／老家協會提供
花蓮老家協會發起公益採收，為豐濱鄉9旬陳姓老翁採收柚子。圖／老家協會提供
花蓮老家協會發起公益採收，為豐濱鄉9旬陳姓老翁採收柚子。圖／老家協會提供

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