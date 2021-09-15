一路讀食品科系他考取4張證照 疫情衝擊餐飲業就業難
基隆市青年「小卓」對烹飪有興趣，國中畢業後考取中餐、烘焙麵包丙級證照，大學選擇食品科學系，又考取烘焙蛋糕、中式麵食丙級證照，但因疫情影響，找尋食品業相關工作都碰壁。基隆就業中心分析他適用「安穩雇用計畫」，媒合知名食品公司面試並獲錄取，順利踏入食品業的第一步。
基隆就業中心表示，勞動部為降低疫情對就業市場的衝擊，持續推動「安穩僱用計畫2.0」，方案是雇主提供工作機會，雇用由公立就業服務機構推介的失業勞工，就可獲得雇用獎助，受雇勞工也可獲得就業獎勵津貼。
22歲的小卓對烹飪有很大的興趣，國中畢業後分別考取中餐和烘焙麵包丙級證照。大學選擇食品科學系就讀，並考取烘焙蛋糕及中式麵食丙級證照。大學畢業後，他想要找尋與食品業相關工作，不料遇到疫情衝擊，全國進入防疫3級警戒，許多食品公司都暫停招募人才，投遞履歷多石沉大海，未收到面試通知，感到非常沮喪。
小卓後來到基隆就業中心尋求協助，就業服務員告訴他可以適用安穩雇用計畫，並開立獎助推介卡，媒合他到知名食品公司面試並獲錄取，一圓進入食品產業的夢想。
基隆就業中心主任盛慧中說，雇主雇用公立就業服務機構推介的失業勞工，滿2個月獎助1.5萬，連續雇用4個月再加碼1.5萬，最高合計獎助3萬元。全時受雇勞工就業滿2個月，可獲獎勵1萬元，滿4個月再加碼1萬元，最高可領2萬元，部分工時勞工減半發給。
安穩雇用計畫申請期間到本月30日截止，有用人需求的雇主及待業民眾，可把握機會，詳情電洽基隆就業中心(02)2422-5263及六堵分站(02)2451-5020洽詢，或上「台灣就業通」網站查詢。
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