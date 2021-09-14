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中秋關懷送愛 更生人分享從浪蕩子變成好人好事代表

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆地檢署今天辦理中秋節弱勢關懷活動，統合各界捐贈之關懷慰問金與物資，贈予需要扶助的弱勢個案。圖／基隆地檢署提供
基隆地檢署今天辦理中秋節弱勢關懷活動，統合各界捐贈之關懷慰問金與物資，贈予需要扶助的弱勢個案。圖／基隆地檢署提供

基隆地檢署今天辦理中秋節弱勢關懷活動，特別的是邀基隆就業中心介紹服務內容，提供各類職業訓練及工作就業資訊，讓弱勢個案學習如何自力謀生。還找來年輕時曾犯下強盜罪鋃鐺入獄，後來開餐廳更曾獲選為好人好事代表的劉文中，從浪蕩子受親情感化而轉變成投身公益的過程，讓在場人都很感動。

基隆地檢署針對受保護管束人、馨生人及弱勢個案持續關懷，今天檢察長余麗貞帶領主任檢察官李彥霖、觀護人室，結合基隆市榮譽觀護人協進會、基隆慶安宮、小愉兒社會福利基金會、犯罪被害人保護協會基隆分會、勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署、更生保護會基隆分會，進行關懷活動。

除統合各界捐贈之關懷慰問金與物資，贈予需要扶助的弱勢個案，同時邀請基隆就業中心介紹服務內容，提供各類職業訓練及工作就業資訊，讓弱勢個案不僅有魚吃，還能汲取資訊，學習如何捕魚自力謀生。

余麗貞說，雖然因為新冠肺炎疫情的緣故，讓許多更生人、馨生人生計受到影響，有人可以幫忙拉一把固然是好，但懂得自立自強才是解決問題的根本之道。

今天請到昔日是更生人，後來奮發圖強改過自新，開創自己一番事業的一家燒臘店老闆劉文中現身說法。劉文中細數過往經歷，如何從叛逆的浪蕩子，受親情感化而轉變成投身公益、輔導近百位更生人，曾獲選為好人好事代表。

劉文中說，年輕時曾犯下強盜罪鋃鐺入獄，但他因為表現良好假釋出獄，出來之後開餐廳做生意，重新站起來，他的店裡也請了不少更生人，因為曾經犯錯，更能惜福辛苦工作，他也是不少叛逆少年的「心靈導師」，把自己過去如何走錯路，以親身的經歷分享，更能其他人深刻體會。

基檢中秋關懷送愛 劉文中分享如何從浪蕩子到投身公益。圖／基隆地檢署提供
基檢中秋關懷送愛 劉文中分享如何從浪蕩子到投身公益。圖／基隆地檢署提供
基隆地檢署今天辦理中秋節弱勢關懷活動，統合各界捐贈之關懷慰問金與物資，贈予需要扶助的弱勢個案。圖／基隆地檢署提供
基隆地檢署今天辦理中秋節弱勢關懷活動，統合各界捐贈之關懷慰問金與物資，贈予需要扶助的弱勢個案。圖／基隆地檢署提供

基隆 更生人

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