台灣女性藝術協會訪台東 盼世界女性藝術匯流

成立20週年的台灣女性藝術協會，規劃明年6至9月將在台東舉行「愛與希望－2022世界女藝匯流藝術祭」。台東縣政府將以3個主展館策展模式，建構一個女性藝術大展共享平台。

女藝會理事長賴純純等一行人今天拜會台東縣長饒慶鈴，並捎來明年度舉辦大型企劃案的好消息，雙方針對明年女藝會「愛與希望－2022世界女藝匯流藝術祭」交換意見，期為台東藝文帶來新的可能。

饒慶鈴說，正當縣府著手規劃COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代的各項解方時，女藝會剛好提到這個展覽計畫。近年來經過縣府努力推動，台東轉角就是藝術、展演就在你我生活之間，縣府一定會全力支持，要讓更多台東的故事被看見，讓更多人愛上台東的慢生活，一起用藝文撐起台東，把全縣都變成藝術祭展場。

賴純純表示，面對疫情蔓延的後半場，期待能透過台灣當代女性藝術力量的匯流，並與國際間的女性藝術團體交流，以「愛與希望」的女藝行動和力量告別過去，開啟未來，並且跨越族群和地域，展現女性藝術的成就和力量。

台東縣文化處指出，規劃中的藝術祭是以台東為核心基地，以台東美術館為主展場，串連東海岸獨立空間，未來更可能和國立台灣史前文化博物館與國立台東生活美學館合作，以3個主展館策展的模式，建構一個女性藝術大展共享平台，整合協調全台各地與世界女力展覽資訊。