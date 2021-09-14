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影／北區國稅局績優營業人 宜蘭養蜂人家等業者獲殊榮

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
來到宜蘭養蜂人家「蜂采館」，可以體驗與蜜蜂親近的樂趣，從中獲取知識，充滿寓教於樂。記者戴永華／攝影
來到宜蘭養蜂人家「蜂采館」，可以體驗與蜜蜂親近的樂趣，從中獲取知識，充滿寓教於樂。記者戴永華／攝影

財政部今年核定宜蘭縣績優營業人從去年的7家增至8家，北區國稅局長王綉忠今天頒發獎盃給養蜂人家有限公司、香格里拉冬山河旅館有限公司，其中養蜂人家「蜂采館」是全國唯一的蜜蜂生態博物館，館長黃東明表示，得獎是一份榮耀，同時也是責任。

北區國稅局轄區的營業人家數超過54萬，今年獲核定的績優營業人共136家，宜蘭占了8家，分別是養蜂人家有限公司、香格里拉冬山河旅館、日日營造有限公司、拜寧騰能生技公司、阿娘給的有限公司、財團法人全聯善美的文化藝術基金會、金滿圓企業有限公司及宜蘭餅食品。

為獎勵及感謝營業人，北區國稅局局長王綉忠今天到宜蘭表揚績優營業人，她說，獲獎者除了誠實開立統一發票或電子發票並依法繳稅外，最近2年須沒有欠稅紀錄，同時也沒有違反環保、勞工及食品安全衛生等相關法律情形，善盡社會責任，各家績優營業人可說是政府的最佳後盾。

值得一提是，獲獎的養蜂人家成立於1981年，是全國少見榮獲四任總統召見的優秀企業，曾經榮獲神農獎，2001年打造「蜂采館」，成為全國唯一蜜蜂生態博物館。負責人黃東明把養蜂的一級產業提升到六級觀光產業，讓遊客走進蜂采館體驗並親近不會螫人的蜜蜂，經過改良的蜜蜂不會突然迷航回不了家，且耐飢抗寒，又勤勞生產蜂蜜，走一趟園區充滿寓教於樂。

黃東明表示，良善繳稅是應該有的作為，對社會貢獻，這次得獎讓他與團隊覺得肩頭的責任更重；養蜂人家堅持優良的產品品質，從事生產蜂蜜雖然「滴滴皆辛苦」，獲獎卻是一種「甜蜜的鼓勵」，面對疫情，他期待大家都稅稅（歲歲）平安。

宜蘭「養蜂人家」榮獲北區國稅局績優營業人表揚，負責人黃東明說，這個獎對他與團隊而言，是一種鼓勵、也是責任。記者戴永華／攝影
宜蘭「養蜂人家」榮獲北區國稅局績優營業人表揚，負責人黃東明說，這個獎對他與團隊而言，是一種鼓勵、也是責任。記者戴永華／攝影
宜蘭「養蜂人家」榮獲北區國稅局績優營業人表揚，負責人黃東明說，這個獎對他與團隊而言，是一種鼓勵、也是責任。記者戴永華／攝影
宜蘭「養蜂人家」榮獲北區國稅局績優營業人表揚，負責人黃東明說，這個獎對他與團隊而言，是一種鼓勵、也是責任。記者戴永華／攝影

蜜蜂 宜蘭 統一發票

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