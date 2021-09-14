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宜蘭四結福德廟換新裝 全台最大銅雕土地公整修完成

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
銅雕土地公歷經15年日曬雨淋，表面陸續出現斑駁、龜裂，廟方今年斥資800萬元整修。圖／四結福德廟提供
銅雕土地公歷經15年日曬雨淋，表面陸續出現斑駁、龜裂，廟方今年斥資800萬元整修。圖／四結福德廟提供

宜蘭縣四結福德廟有著全國最大「銅雕土地公」，神像約12層樓高，歷經15年日曬雨淋，以及颱風、地震，表面陸續出現斑駁、龜裂情形。有鑑於此，廟方今年斥資800萬元整修，並於今天舉辦拉綵帶儀式，象徵銅雕土地公整修大功告成。

五結鄉的四結福德廟香火鼎盛，其中重達200噸的銅雕土地公相當受矚，神像高20米、基座18.2米，總高度為38.2米，等同於12層樓之高，是四結地區的醒目地標。

四結福德廟總幹事陳榮楷表示，銅雕土地公2006年完工至今已有15年，遇雨滲水、表面斑駁等狀況頻傳，今年初經信徒大會決議通過，7月動工整修、8月竣工，花費約800萬元。

另外，歷年農曆8月15日中秋節，四結福德廟會以包裝米堆成「中秋五穀大神龜」，來慶祝土地公千秋。廟方今年考量疫情衝擊國人生計、公益團體募款受影響，決定取消該習俗活動，並將50萬元經費省下來，補助宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會等10個公益團體，以及四結地區3村共60位邊緣戶。

四結福德廟「銅雕土地公」整修完工。記者林佳彣／攝影
四結福德廟「銅雕土地公」整修完工。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣四結福德廟「銅雕土地公」整修完工，廟方今天舉辦拉綵帶儀式。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣四結福德廟「銅雕土地公」整修完工，廟方今天舉辦拉綵帶儀式。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣四結福德廟有著全台最大的銅雕土地公神像。圖／四結福德廟提供
宜蘭縣四結福德廟有著全台最大的銅雕土地公神像。圖／四結福德廟提供

土地公 宜蘭

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