宜蘭四結福德廟換新裝 全台最大銅雕土地公整修完成

宜蘭縣四結福德廟有著全國最大「銅雕土地公」，神像約12層樓高，歷經15年日曬雨淋，以及颱風、地震，表面陸續出現斑駁、龜裂情形。有鑑於此，廟方今年斥資800萬元整修，並於今天舉辦拉綵帶儀式，象徵銅雕土地公整修大功告成。

五結鄉的四結福德廟香火鼎盛，其中重達200噸的銅雕土地公相當受矚，神像高20米、基座18.2米，總高度為38.2米，等同於12層樓之高，是四結地區的醒目地標。

四結福德廟總幹事陳榮楷表示，銅雕土地公2006年完工至今已有15年，遇雨滲水、表面斑駁等狀況頻傳，今年初經信徒大會決議通過，7月動工整修、8月竣工，花費約800萬元。