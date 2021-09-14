聽新聞
test
0:00 / 0:00
宜蘭四結福德廟換新裝 全台最大銅雕土地公整修完成
宜蘭縣四結福德廟有著全國最大「銅雕土地公」，神像約12層樓高，歷經15年日曬雨淋，以及颱風、地震，表面陸續出現斑駁、龜裂情形。有鑑於此，廟方今年斥資800萬元整修，並於今天舉辦拉綵帶儀式，象徵銅雕土地公整修大功告成。
五結鄉的四結福德廟香火鼎盛，其中重達200噸的銅雕土地公相當受矚，神像高20米、基座18.2米，總高度為38.2米，等同於12層樓之高，是四結地區的醒目地標。
四結福德廟總幹事陳榮楷表示，銅雕土地公2006年完工至今已有15年，遇雨滲水、表面斑駁等狀況頻傳，今年初經信徒大會決議通過，7月動工整修、8月竣工，花費約800萬元。
另外，歷年農曆8月15日中秋節，四結福德廟會以包裝米堆成「中秋五穀大神龜」，來慶祝土地公千秋。廟方今年考量疫情衝擊國人生計、公益團體募款受影響，決定取消該習俗活動，並將50萬元經費省下來，補助宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會等10個公益團體，以及四結地區3村共60位邊緣戶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言