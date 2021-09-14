「拆舊蓋新」斥資逾1億元 冬山河茄苳橋今啟用

宜蘭縣冬山河嘉冬橋歷史悠久，橋齡已達40年，是武淵、補城、三奇、群英、珍珠等地的重要東西向通道。礙於老舊橋樑頻傳狀況，冬山鄉公所和地方人士積極向縣府爭取改建，斥資逾1億元、費時1年多打造新橋「茄苳橋」，並於今天舉辦啟用典禮。鄉長林峻輔表示，該橋不只提供休閒舒適環境，更能串聯冬山地區交通網絡，也保障民眾行的安全。

建於1979年的嘉冬橋橫跨冬山河兩岸，是武淵村、補城村等區域的要道，林峻輔提到，嘉冬橋已有40年歷史，閃車困難且橋墩兩岸常有地層下陷情形。公所及地方人士考量到該橋結構劣化、耐震能力，以及通洪斷面不足等問題，加上當地近年發展及觀光產業興盛，因此積極向縣府爭取經費改建。

時任代理縣長的陳金德提到，橋墩遇上颱風很危險，地方人士都很關心，自己也曾來會勘，儘管宜蘭縣是窮縣、沒什麼錢，仍同意編5000萬元作為改建之用，也感謝當時的行政院長賴清德，調度中央統籌分配稅款剩餘款予宜蘭縣。

2018年由前鄉長、現任議員謝燦輝和各級民意代表的努力下，獲得前代理縣長陳金德同意，縣府補助5000萬元，加上公所自籌5244 萬元，總經費逾1億元，工程自去年3月到今年7月中旬竣工。

冬山鄉公所指出，舊橋嘉冬橋拆除後，在旁新興建新橋，全新茄苳橋採三跨連續漸變鋼I梁，寬度由原先4.8米，增為11.5米，總長138公尺；雙向不只可會車，亦增加自行車與行人共用道作為休憩。

茄苳橋連接冬山鄉轄內珍珠、冬山河休閒農業區、三奇美徑、武淵水火同源等多個觀光景點，同時串連冬山河兩岸堤頂自行車道。公所說，；尚有預留冬山河水上巴士通行空間，可望為當地帶來更大觀光效益。