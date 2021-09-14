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疫情學習不斷線 民進黨宜蘭議會黨團媒合善心人捐電腦

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
為協助缺乏資訊設備的清寒學子，善心人士廖志鴻先生（左5）發起暖舉，並透過民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇引介，今天轉贈25台電腦給宜蘭弱勢生，讓學生安心學習不斷線。圖／黨團提供
為協助缺乏資訊設備的清寒學子，善心人士廖志鴻先生（左5）發起暖舉，並透過民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇引介，今天轉贈25台電腦給宜蘭弱勢生，讓學生安心學習不斷線。圖／黨團提供

全國疫情雖已降至二級警戒，但線上學習仍是重要教學管道，為了協助缺乏資訊設備的清寒學子，善心人士廖志鴻先生發起暖舉，並透過民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇引介，今天轉贈25台電腦給弱勢生，提供硬體設備讓學生安心學習不斷線。

捐贈人廖志鴻表示，疫情期間許多人生活困頓，反觀自己卻還有餘力可以幫助學子、回饋鄉里，也因與陳俊宇議員認識一段時間，請陳議員媒合需要幫助的清寒學子，讓他們不因家中無資訊設備，學習資源受到限制，透過自己微薄力量扶持弱勢，也希望拋磚引玉，讓更多社會大眾投入公益。

黨團總召陳俊宇議員表示，隨著科技進步，學生上課已不再侷限於教室學習，因此資訊設備變成學生必需品，除了能穩定學習課內學科，也可以學習課外知識，根據行政院主計總處家庭收支調查報告，台灣家庭收入最低的20%家庭，超過七成家中沒有電腦，所以經多方考量，決定捐電腦設備給清寒學子，這次捐贈活動約有24所學校的學生受惠，希望孩子能因獲得設備，進而成為奮發向上的動力。

張秋明、劉添梧議員表示，三級警戒期間，許多家庭因疫情導致工作不穩定，加上學校停課改採遠距教學上課，孩子的線上學習工具對家長來說更是沉重負擔，部分弱勢學生家中缺乏電腦設備，可能導致他們在課程進度落後，感謝廖志鴻以實質行動關懷弱勢，給學生求學上很大的幫助。

為協助缺乏資訊設備的清寒學子，善心人士廖志鴻先生（左5）發起暖舉，並透過民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇引介，今天轉贈25台電腦給宜蘭弱勢生，讓學生安心學習不斷線。圖／黨團提供
為協助缺乏資訊設備的清寒學子，善心人士廖志鴻先生（左5）發起暖舉，並透過民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇引介，今天轉贈25台電腦給宜蘭弱勢生，讓學生安心學習不斷線。圖／黨團提供

疫情 遠距教學 行政院

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