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宜蘭舊橋台竟見有人登高望遠 市公所要設阻隔禁爬

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
竟然有人爬上宜蘭舊橋台的歷史建築上「登高望遠」，宜蘭市公所發現後決定要設阻隔，禁止民眾攀爬。圖／市公所提供
竟然有人爬上宜蘭舊橋台的歷史建築上「登高望遠」，宜蘭市公所發現後決定要設阻隔，禁止民眾攀爬。圖／市公所提供

宜蘭橋是市區連結外地的重要橋梁，今年初新橋改建通車後，在橋下保留早年的舊橋台與橋墩歷史建築，讓民眾緬懷宜蘭橋的歷史，最近卻有民眾攀爬上舊橋台「登高望遠」，不但危險也有破壞歷史建築之虞，市長江聰淵今天前往了解，研議要設阻隔。

日據時代的宜蘭橋為木構造，於1939年改建為鋼筋混凝土橋，隨著交通量成長，最後在1968年在原橋兩側擴建為橋寛15.8公尺，見證宜蘭在地的發展；橋下留有一座橋墩與橋台，日前就被發現橋台的洞孔被插雨傘、放酒瓶。

市公所表示，橋下的空間規劃開放給市民自由使用，有部分民眾爬上舊橋台「參觀」，這樣除了危險，也造成市公所在維護管理上的負擔，所以決定在經河川管理機關同意許可後，計畫在周圍增設阻隔措施，除了能同時保護歷史建築與參觀民眾外，也提供民眾一道賞心悅目的綠色風景線。

市長江聰淵表示， 104年蘇迪勒颱風造成宜蘭河濱公園及籃球場淹没，洪水位高度直逼舊宜蘭橋面，停放車輛也遭淹成泡水車，當時宜蘭橋全面封橋，這件事也促使他極力爭取宜蘭橋改建，並多方爭取預算及各機關的通力合作才有今天的成果。

他說，現在宜蘭橋下開放空間，是許多民眾休閒的好去處，因此也衍生出一些人車通行與互相區隔上的問題，將研議設「阻隔措施」，除了保護橋墩外，也能對車輛的通行做出一定程度的限制與管理，提供市民更加安全的橋下活動空間。

竟然有人爬上宜蘭舊橋台的歷史建築上「登高望遠」，宜蘭市公所發現後決定要設阻隔，禁止民眾攀爬。圖／市公所提供
竟然有人爬上宜蘭舊橋台的歷史建築上「登高望遠」，宜蘭市公所發現後決定要設阻隔，禁止民眾攀爬。圖／市公所提供
竟然有人爬上宜蘭舊橋台的歷史建築上「登高望遠」，宜蘭市公所發現後決定要設阻隔，禁止民眾攀爬。圖／市公所提供
竟然有人爬上宜蘭舊橋台的歷史建築上「登高望遠」，宜蘭市公所發現後決定要設阻隔，禁止民眾攀爬。圖／市公所提供

宜蘭 歷史建築 江聰淵

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