基隆推濱海奇基線限定票卡 插畫家小黃間一起推觀光

台灣好行濱海奇基線串聯基隆最具特色的人氣旅遊景點，提供國內外遊客暢遊基隆最便利的大眾運輸服務，今天推出「基隆X小黃間限定卡」，繼去年和在地插畫家小黃間合作推出Line貼圖後，再次聯手合作推出限定卡，以獨創插畫融合濱海奇基線的旅行主題，設計可愛繽紛的專屬電子票卡，讓「小黃間」帶你去旅行。

基隆市長林右昌表示，這幾年基隆的觀光旅遊蓬勃發展，許多屬於基隆獨特的景觀及在地特色也陸續在國際大放異彩，包括廟口夜市是全台唯一入選國際時尚雜誌Tatler推薦「世界20大名市集」、和平島公園也是亞洲唯一獲頒「ISO20121永續認證」的國際級景點、阿拉寶灣入選美國中文網全球21個最美日出觀測點，這些都是值得基隆人驕傲的肯定，同時許多優秀的在地青年表現更是亮眼。今年再次邀請在地插畫家小黃間設計「基隆X小黃間限定卡」，以溫暖可愛的風格結合基隆景點，非常值得大家收藏。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯處說，台灣好行濱海奇基線今年推出三款全新套票，主打悠遊市區歷史風光的「城市漫旅藝文遊」套票內容包含小黃間限定卡、陽明海洋文化藝術館門票、DIY券、和平島公園門票以及基隆精選咖啡廳(金豆咖啡、找到幸福咖啡、一九九點九日咖啡)下午茶組三選一，原價600元特價399元；玩遍基隆熱門打卡景點的「基隆青春山海行」套票內容包含北北基好玩卡交通票卡、海科館主題館門票、深澳鐵道自行車單程體驗券，原價580元特價380元；欣賞全台獨一無二和平島美景的「和平島嶼樂活遊」套票內容包含北北基好玩卡交通票卡、和平島門票及島內咖啡廳(樂品喜塘、雷達站咖啡)飲品二選一，原價410元特價350元；今年更首度推出「基隆好行大禮包」虛擬電子票，內容包含好行乘車一日卷、百年連珍餅店伴手禮、遠東泡泡冰、泉利米香手繪禮盒，只要掃瞄QR Code就可以搭乘好行及嘗遍基隆特色伴手禮，原價365元特價250元。

濱海奇基線行經台灣十大魅力水域之一的「外木山」，沿途除了有觀光局票選全臺最友善、最美味的「廟口夜市」，到「原住民文化會館(正濱漁港)站」千萬不能錯過最火紅的打卡景點「正濱漁港彩色屋」，還有被美國中文網評為世界上最美21個日出景色之一的「和平島公園」，另外「八斗子漁港」不僅是台灣遊艇最大港更可享受現場烹煮的美味海鮮，而到「海科館」欣賞完全亞洲最大I Max 3D海洋劇場後，還可到「潮境公園」吹著海風欣賞國際級裝置藝術，沿線還可到「八斗子車站」騎乘鐵道自行車及「深澳漁港」等站，只要搭乘濱海奇基線就可以將景點周邊的美食美景一網打盡。

曾姿雯指出，今年的台灣好行濱海奇基線，不只有「基隆X小黃間限定卡」、多款優惠套票，我們更推出線上購物抽獎活動，即日起到9月26日，只要到三大線上通路(易遊網、鳳凰旅遊、燦星旅遊)購買套票就可以參加抽獎，獎項有小黃間設計手提袋、造型漁夫帽、環保提袋、口罩收納袋、基隆X小黃間限定卡等多項好禮，活動詳情請上基隆旅遊網臉書查詢，歡迎大家一起來搭好行遊基隆。

※販售通路

實體門市：易遊網-台北車站門市

台北市中正區北平西路3號(台北火車站大廳，近北三門、西一門)

電話：(02)2314-8703

營業時間：10:00~19:00

線上平台:

易遊網https://activity.eztravel.com.tw/taiwan/introduction/TKAI000009866

鳳凰旅遊https://www.travel.com.tw//TOU/TOU0020/TNG0100004?ver=

燦星旅遊https://cw-api.startravel.com.tw/eweb/cpn/cpn_detail.asp?CPN_CD=TW006009&CPN_SQ=57

高捷市集https://gojet.krtco.com.tw/tour/K4Aj

※台灣好行官網https://www.taiwantrip.com.tw/Frontend/Route/Select_p?RouteID=R0056