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疫情降級後首個連假 花蓮規畫警力疏導交通

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮警方因應中秋連假可能湧入的人潮和車潮，針對易塞車路段和時段，規畫24處交通崗，安排警力疏導交通。圖／警方提供
花蓮警方因應中秋連假可能湧入的人潮和車潮，針對易塞車路段和時段，規畫24處交通崗，安排警力疏導交通。圖／警方提供

今年中秋節有4天連假，也是疫情降級後的首個連續假期，花蓮警方因應可能湧入的人潮和車潮，針對易塞車路段和時段，規畫24處交通崗，安排警力疏導交通。另因防疫考量，公路總局不鼓勵民眾搭客運，取消中秋連假國道客運票價優惠，以減少跨區移動。

花蓮市名產、小吃店林立，及佔地廣大的東大門夜市，是許多觀光客必訪的地點，不過市區路幅有限，無法即時消化過量的車潮，因此，花蓮警分局規畫專案勤務，針對轄區內容易塞車的熱點時段、路段編排24處交通崗疏導，包含市區金三角、外環連絡道路、東大門夜市周邊等處，期望緩解市區塞車的情況。

花蓮警分局表示，在車流高峰時段，將編排最多28名警力於重點路段、路口進行交通疏導，建議民眾盡量避開用餐等尖峰時段再上路，或事先查詢停車位置，節省在市區尋找停車位的時間。並請遵守防疫規定，注意行車安全。

雖然疫情警戒降級，但每天仍有確診案例，公路總局建議，民眾應減少非必要外出或旅遊，這次中秋節連假不鼓勵大眾使用公共運輸出遊返鄉，因此原連假公共運輸優惠不予實施，落實個人防護措施，嚴守社區防疫；呼籲民眾如有返鄉或旅遊需求，請提早規畫返鄉及旅遊行程，分散各旅次交通需求，避免路上塞車。

而台鐵在9月18日至21日，加開樹林—花蓮復興號共8個班次，並提供台北—宜蘭100元、台北—花蓮200元優惠票價。花蓮縣也有2班返鄉專車，幾乎銷售一空。

花蓮警方在車流高峰時段，將編排最多28名警力於重點路段、路口進行交通疏導。圖／警方提供
花蓮警方在車流高峰時段，將編排最多28名警力於重點路段、路口進行交通疏導。圖／警方提供

中秋節 塞車 連假

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