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基隆柚子今年颱風沒攪局豐收 「巷子內」大搶購

聯合報 / 記者游明煌／即時報導
基隆柚子今年颱風沒攪局豐收，以前「巷子內」的搶購。記者游明煌/攝影
基隆柚子今年颱風沒攪局豐收，以前「巷子內」的搶購。記者游明煌/攝影

基隆市由於今年沒有颱風侵襲，七堵種植的柚子大豐收，市長林右昌今天與市府產業發展處長黃健峰、觀光及城市行銷處長曾姿雯一起促銷基隆柚，歡迎市民朋友踴躍訂購。

林右昌指出，七堵瑪陵山區種植的柚子都已進入採收期，過去由於七堵柚子產量不多，往往經由企業訂購或被「巷子內」的市民搶購一空，今年較少颱風攪局，產量比往年更為增加，因此釋出200箱柚子提供給各界認購。

產發處長黃健峰處說，基隆文旦可以認養一整棵柚樹，也可以買一整箱，或是小家庭的3顆裝；樹齡20年以上的柚樹，認養價原價2500元，現在特價2000元，1箱10斤文旦柚，原價500元，特價400元，3顆裝的柚子則是200元，可以說是送禮自用兩相宜。

訂購資訊：七堵瑪陵休閒農業區

(02)24563667

0981766789

基隆柚子今年颱風沒攪局豐收，以前「巷子內」的搶購。記者游明煌/攝影
基隆柚子今年颱風沒攪局豐收，以前「巷子內」的搶購。記者游明煌/攝影
基隆柚子今年颱風沒攪局豐收，以前「巷子內」的搶購。記者游明煌/攝影
基隆柚子今年颱風沒攪局豐收，以前「巷子內」的搶購。記者游明煌/攝影

基隆 認養 林右昌

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