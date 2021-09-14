花蓮市與韓國蔚山姊妹市40週年 打造裝置藝術紀念

花蓮市公所與韓國蔚山廣域市締結姊妹市40週年，公所邀請插畫家Duncan、石雕藝術家以大理石打造裝置藝術「鯨探號」，融合兩市的賞鯨文化及海洋保育理念。

花蓮市長魏嘉賢說，兩地姊妹市情誼從1981年由前市長劉新興、蔚山前市長李淳東簽署締盟，也是花蓮市在國外的第一個姊妹市。

為慶祝雙方締盟40年，花蓮市公所規劃紀念活動，包括花蓮與蔚山文化交流影展，以及為期10天的韓國美食饗宴，今天揭幕姊妹城市週年紀念裝置藝術。

魏嘉賢說，花蓮和蔚山廣域市皆位處太平洋左岸，透過鯨魚探索號，訴說著相同的文化，希望傳遞保育海洋的理念，藉由石雕世代傳承，代表兩市永結同心、同舟共濟。

「鯨探號」裝置藝術放置在北濱外環道南側人行步道，以進口白奧羅拉大理石製作，由Duncan設計、石雕藝術家王標及葉權賢製作，外型為Duncan趴在鯨魚背上，模樣生動有趣。

Duncan本身是花蓮子弟，這是他在家鄉的第3件大型裝置藝術作品。他說，鯨探號是可互動的裝置藝術，歡迎大家摸摸它，坐著或趴著都可以。

外交部東部辦事處長胡琪斌肯定魏嘉賢對於推動姊妹市的用心與重視，他說，開創容易，守成難，感謝兩市歷屆市長的用心，也期待COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，兩市的互訪交流重新啟動，為未來雙邊關係增添新頁。