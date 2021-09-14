快訊

直播／今增2本土、3境外 幼兒園群聚再添病例

1家12人確診 新冠康復者的告白：第一次離鬼門關這麼近

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海科打造方舟1號船底有觀景窗 民眾可直擊海底海洋生物

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
海科館打造方舟1號船底觀景窗，民眾可直擊海底海洋生物。圖／海科館提供
海科館打造方舟1號船底觀景窗，民眾可直擊海底海洋生物。圖／海科館提供

基隆潮境海灣的美麗與生態吸引許多潛水客，及海洋志工的關心，為了讓海灣的研究與觀察具有多元性，國立海洋科技博物館在國發會及教育部的經費支持下，建造一艘「潮境方舟1號」工作暨體驗船舶，這艘船舶的船底設計有玻璃觀景視窗，將可觀察海底的生態以及提供民眾體驗，可直擊海底美麗的海洋生物。

海科館館長陳素芬今天指出，「潮境方舟1號」工作暨體驗船為「FRP」建造的船舶，FRP是含玻璃纖維成份的複合材料，其特色為質輕、耐腐蝕、高強度及容易塑造船的造型。未來主要任務為守護望海巷海灣，以執行海灣環境監測、生態修復，以及支援辦理海科館相關的環境教育活動。

「潮境方舟1號」船身長約12.8公尺，寬約3.6公尺，吃水深約0.5公尺的小船，約可乘坐包括船長與船員在內共22位成員，可說是台灣博物館界第一艘量身定作的船舶。船身另一項特色是在船底有透明的觀景視窗，在海水清澈度良好時，可用來觀察海底的生態環境，有利於海灣環境監測、生態修復及相關研究之運用，並也提供給民眾親臨海洋的體驗，預計將於今年底或明年初可展務任務執行與體驗。

海科館研究典藏組組主任施彤煒說，FRP船體的製作過程，需經過「開模」、「積層」、「離模」及「接合」等複雜的施工步驟。

所謂的「開模」，即是需製作船的模具，譬如製作船身時，就必須要先製作該船船身的模具；而「積層」就是在製作完模具之後，使用玻璃纖維及合成樹脂材料，在模具內側一層一層將璃纖維及合成樹脂材料塗在模具上，通常小船為6-10層，就可以達到一定的強度與厚度。這過程在施作之時，空氣中的濕度也必須低於85%，否則將影響「積層」的效果。

至於「離模」則是將完成後的FRP船身與船模脫離，此時船身的形體就完成了；最後的「接合」是指將船的其他部位，如甲板、船艙等部分也經同樣的方法製作完成後，最後組裝在一起。

海科館表示，未來民眾在參觀海科館主題館船舶廳或水產廳後，再經由未來搭乘「潮境方舟1號」船舶，從親臨體驗更了解船與海洋的關聯。

海科館打造方舟1號船底觀景窗，民眾可直擊海底海洋生物。圖／海科館提供
海科館打造方舟1號船底觀景窗，民眾可直擊海底海洋生物。圖／海科館提供
海科館打造方舟1號船底觀景窗，民眾可直擊海底海洋生物。圖／海科館提供
海科館打造方舟1號船底觀景窗，民眾可直擊海底海洋生物。圖／海科館提供
海科館打造方舟1號船底觀景窗，民眾可直擊海底海洋生物。圖／海科館提供
海科館打造方舟1號船底觀景窗，民眾可直擊海底海洋生物。圖／海科館提供

海科館

延伸閱讀

馬祖高速客輪首航東引 吸引百名民眾搭乘體驗

清大研究血栓溶解歐美肯定 發想來自參觀海科館水龍捲

中國海上安全新規上路 美誓言對抗非法海權主張

潮境灣桶形海綿五花大綁定錨 基市府：觸法最重罰15萬

相關新聞

疫情降級後首個連假 花蓮規畫警力疏導交通

今年中秋節有4天連假，也是疫情降級後的首個連續假期，花蓮警方因應可能湧入的人潮和車潮，針對易塞車路段和時段，規畫24處交...

花蓮市與蔚山廣域市締盟40年 鯨探號裝置藝術北濱亮相

中美斷交後2年，花蓮市公所突破外交困境，與韓國蔚山廣域市締結姊妹市，是花蓮市第一個海外姊妹市。今年值兩市締盟40周年，市...

宜蘭舊橋台竟見有人登高望遠 市公所要設阻隔禁爬

宜蘭橋是市區連結外地的重要橋梁，今年初新橋改建通車後，在橋下保留早年的舊橋台與橋墩歷史建築，讓民眾緬懷宜蘭橋的歷史，最近...

基隆推濱海奇基線限定票卡 插畫家小黃間一起推觀光

台灣好行濱海奇基線串聯基隆最具特色的人氣旅遊景點，提供國內外遊客暢遊基隆最便利的大眾運輸服務，今天推出「基隆X小黃間限定...

基隆柚子今年颱風沒攪局豐收 「巷子內」大搶購

基隆市由於今年沒有颱風侵襲，七堵種植的柚子大豐收，市長林右昌今天與市府產業發展處長黃健峰、觀光及城市行銷處長曾姿雯一起促...

海科打造方舟1號船底有觀景窗 民眾可直擊海底海洋生物

基隆潮境海灣的美麗與生態吸引許多潛水客，及海洋志工的關心，為了讓海灣的研究與觀察具有多元性，國立海洋科技博物館在國發會及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。