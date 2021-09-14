海科打造方舟1號船底有觀景窗 民眾可直擊海底海洋生物

基隆潮境海灣的美麗與生態吸引許多潛水客，及海洋志工的關心，為了讓海灣的研究與觀察具有多元性，國立海洋科技博物館在國發會及教育部的經費支持下，建造一艘「潮境方舟1號」工作暨體驗船舶，這艘船舶的船底設計有玻璃觀景視窗，將可觀察海底的生態以及提供民眾體驗，可直擊海底美麗的海洋生物。

海科館館長陳素芬今天指出，「潮境方舟1號」工作暨體驗船為「FRP」建造的船舶，FRP是含玻璃纖維成份的複合材料，其特色為質輕、耐腐蝕、高強度及容易塑造船的造型。未來主要任務為守護望海巷海灣，以執行海灣環境監測、生態修復，以及支援辦理海科館相關的環境教育活動。

「潮境方舟1號」船身長約12.8公尺，寬約3.6公尺，吃水深約0.5公尺的小船，約可乘坐包括船長與船員在內共22位成員，可說是台灣博物館界第一艘量身定作的船舶。船身另一項特色是在船底有透明的觀景視窗，在海水清澈度良好時，可用來觀察海底的生態環境，有利於海灣環境監測、生態修復及相關研究之運用，並也提供給民眾親臨海洋的體驗，預計將於今年底或明年初可展務任務執行與體驗。

海科館研究典藏組組主任施彤煒說，FRP船體的製作過程，需經過「開模」、「積層」、「離模」及「接合」等複雜的施工步驟。

所謂的「開模」，即是需製作船的模具，譬如製作船身時，就必須要先製作該船船身的模具；而「積層」就是在製作完模具之後，使用玻璃纖維及合成樹脂材料，在模具內側一層一層將璃纖維及合成樹脂材料塗在模具上，通常小船為6-10層，就可以達到一定的強度與厚度。這過程在施作之時，空氣中的濕度也必須低於85%，否則將影響「積層」的效果。

至於「離模」則是將完成後的FRP船身與船模脫離，此時船身的形體就完成了；最後的「接合」是指將船的其他部位，如甲板、船艙等部分也經同樣的方法製作完成後，最後組裝在一起。