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高鐵宜蘭站選址未定案 陳金德公開支持林姿妙

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
高鐵宜蘭站選址迄今未定案，前宜蘭縣代理縣長陳金德今天公開支持縣長林姿妙，縣政中心站是最適合地點。記者林佳彣／攝影
高鐵宜蘭站選址迄今未定案，前宜蘭縣代理縣長陳金德今天公開支持縣長林姿妙，縣政中心站是最適合地點。記者林佳彣／攝影

高鐵宜蘭站選址迄今未定案，前宜蘭縣代理縣長陳金德今天出席冬山河茄苳橋啟用祈福典禮，他致詞表示，高鐵對宜蘭很重要，「所有的人，都應該冷靜下來」，選址在哪是對每個鄉鎮的人最方便，並公開支持縣長林姿妙，認為縣政中心絕對是最正確的地方。林姿妙對此回應，希望東西南北平衡發展，也呼籲中央趕快定案。

日前中央拋出四城站引發地方熱議，陳金德以此來分析，三星、蘇澳居民光是開車前往，最少費時40到50分鐘。雖然自四城搭高鐵北上僅需逾10分鐘，但都已經快到台北，「還搭高鐵做什麼。」

陳金德覺得高鐵對宜蘭很重要，希望「所有的人，都應該冷靜下來。」他說，攤開地圖看四城、宜蘭、縣政中心、羅東4站，哪個是正中心，就是各鄉鎮居民最方便的地點。

宜蘭縣政府建議選址縣政中心站，陳金德公開表態認為是最適合，「坦白說，我是支持林縣長。」他分析，冬山走高速公路平原線前往，約莫10至15分鐘，而蘇澳車程也差不多；至於三星到縣政中心站或羅東站都一樣遠，員山、礁溪到此也都是10幾分鐘。陳金德直言，頭城因位處北端，比較不方便。

陳金德說，宜蘭車站離高速公路、環市東路遠一些，若要進入市區到陽明交大、宜興路，平時已經會塞車，要是高鐵設在宜蘭站，未來塞車將更嚴重。不只塞車問題無法解決，他提到得拆更多房子，加上將來延伸至花東，勢必有更多房子面臨拆遷。

聽到陳金德公開支持縣政中心站，林姿妙面露驚喜，事後低調回應，希望東西南北平衡發展，也呼籲中央趕快定案。

高鐵宜蘭站選址迄今未定案，前宜蘭縣代理縣長陳金德今天公開支持縣長林姿妙，縣政中心站是最適合地點。記者林佳彣／攝影
高鐵宜蘭站選址迄今未定案，前宜蘭縣代理縣長陳金德今天公開支持縣長林姿妙，縣政中心站是最適合地點。記者林佳彣／攝影

宜蘭 陳金德 高鐵

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