爭取16年 台東豐榮消防分隊今動土

台東市大豐地區人口占全市4分之1，可抵3個萬人鄉鎮總人口，卻沒有消防隊。地方人士爭取16年，縣府完成區段徵收，今年投入近3500萬元建置豐榮消防分隊，今天動土，預定明年11月完工。市長張國洲說，未來一旦發生災害，不必再從消防局或知本馳援，否則有時一塞車路程要15分鐘，容易延宕救災。

大豐地區包括全縣人口最大的村里豐榮里，人口已超過萬人，加上豐谷、豐里等周邊各里超過3萬人，人口、住宅密集，但每次發生火災卻都要從消防局或知本、卑南調度支援。適逢消防署分年增加消防人力共100名給台東，縣府又完成區段徵收，終於完成縣內消防版圖最後一塊拼圖。

今天豐榮分隊新建工程動土，縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪、市長張國洲、議長吳秀華和十多名議員、市民代表都到場，他們舉起鏟子完成動土儀式，並祈求工程順利。

縣長饒慶鈴說，豐榮分隊在內的區域面積共12公頃，區段徵收一直不順利，歷經16年才完成，台東縣僅21萬多人口，但大豐地區就超過3萬，消防需求愈來愈大，先前成立南迴達仁分隊、東海岸都蘭分隊，也增建東河、泰源、長濱分隊，預計本月完成，大武、知本分隊年底前或明年初也會完成。

她說，台東始終缺乏醫療資源，期盼消防單位成為醫療的延伸，救護車的高級救護隊是非常重要的行動急診室，希望今後可以超越過去。當地除新建豐榮消防分隊、馬當部落聚會所，也將規畫供弱勢縣民居住的公益住宅。

立委劉櫂豪說，消防要有足夠據點才能達到救災防災目的，能從前縣長黃健庭到如今的縣長饒慶鈴，中央跟地方非常努力合作，增加人員、增建廳舍，近年投入3億4千萬元左右經費，只希望台東整體生活品質更好。