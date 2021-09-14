花蓮市與蔚山廣域市締盟40年 鯨探號裝置藝術北濱亮相

中美斷交後2年，花蓮市公所突破外交困境，與韓國蔚山廣域市締結姊妹市，是花蓮市第一個海外姊妹市。今年值兩市締盟40周年，市公所請來花蓮子弟、知名插畫家Duncan（當肯）)設計、石雕藝術家王標及葉權賢創作裝置藝術「鯨探號」，今在北濱亮相，象徵兩市同舟共濟、同樣保育海洋資源的理念。

揭幕儀式上午在北濱海邊舉行，外交部東部辦事處長胡琪斌、副參事吳漢溪、縣議員徐子芳、市代會主席蘇美珠、副主席李振瑋及多位市代參加。受疫情影響，蔚山廣域市無法出席，仍透過直播觀看，蔚山廣域市長宋哲鎬也藉由影片捎來祝福。

花蓮市長魏嘉賢回憶，1981年6月19日，花蓮市前市長劉新興與韓國蔚山市長李淳東在花蓮市公所禮堂簽約締盟，讓花蓮市站上國際舞台，開啟兩市長達40年的友誼。

魏嘉賢說，花蓮市和蔚山廣域市同樣都在太平洋左岸，透過鯨魚探索號，訴說兩市有相同賞鯨文化、背景，同樣重視保育海洋相關資源和理念，選由白奧羅拉大理石為媒材，代表世代傳承，也象徵兩市永結同心、同舟共濟。

他表示，這幾年花蓮市公所與Duncan合作不少設計案，就是希望花蓮孩子在家鄉發揮長才，讓更多人喜歡花蓮。魏嘉賢還透露一個小秘密，當年花蓮市發生0206大地震後，Duncan立即致電關切，更默默捐出200萬元，Duncan當時只說自己是花蓮人，希望為花蓮多做一些事情。