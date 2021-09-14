深耕特教10餘年 台東2師獲選優良特殊教育人員

台東縣豐年國小枋淑婷及海端國中黃美玲老師，深耕特教領域10餘年，獲選教育部110年度優良特殊教育人員，縣長饒慶鈴頒贈紅榜恭賀，台東縣杏壇與有榮焉。

饒慶鈴表示，今年國中、國小、幼兒園組（含完全中學國中部），全國共18名教師獲頒肯定，台東縣有2名教師位列其中，枋淑婷老師及黃美玲老師10多年來，對於工作的熱忱及教學堅持的初衷不曾改變，此次獲教育部肯定實至名歸，代表地方表達感謝與欽佩。

縣府教育處表示，豐年國小枋淑婷老師投身特殊教育14年，歷經資源班、特教班及巡輔班3種不同班型的挑戰，參與許多孩子的生命歷程，深深體會到特殊教育莫過於尊重孩子的獨特性，根據孩子的需求，提供適性教學設計，從而發現孩子的亮點，培育出獨一無二的人。

枋淑婷說，大部分的學校只有1至2名特教老師，在切磋教學的問題上比較薄弱，感謝縣府教育處規劃特教教師跨校社群的工作坊，可以打破校際，一起討論教學、共備課程、編輯教材，因而能共鳴、共學、共好。

從事特殊教育16年的海端國中教師黃美玲，有感偏鄉師資結構的失衡與不足，除主修的藝術與人文領域外，陸續進修語文及綜合領域教師資格，並精進輔導專業能力。多年來不間斷地擔任認輔教師，利用課後時間指導學習困難學生，對學生的愛心與熱忱不言而喻。

此外，黃美玲積極深入部落，推動家庭教育，辦理各項親職課程，不但獲頒教育部105年推展家庭教育績優個人獎，更獲得學區內家長的喜愛與尊重。近年她推動適應體育，擔任校內適應體育滾球教練，109學年度率隊獲得全國身障運動會滾球項目女子組第一名及第三名佳績。

教育處指出，老師們陪伴、教育特殊需求的孩子，幫助他們發揮潛能、展現光彩，讓每個孩子適得其所、肯定自我，是教育最美的畫面，感謝全縣所有老師的付出及不辭辛勞的教導，也感恩與肯定2位獲獎老師為特殊教育的無私奉獻。