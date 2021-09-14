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台東鐵道藝術村將活化 暫命名舊站特區

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東鐵道藝術村將活化，明年初計畫辦座談會請地方提供意見。記者施鴻基／攝影
台東鐵道藝術村將活化，明年初計畫辦座談會請地方提供意見。記者施鴻基／攝影

啟用十多年的台東鐵道藝術村遊客關注漸少，今年決定轉型為「舊站特區」，不再只是以步道和展演取勝，縣府交通及觀光發展處盼比照高雄駁二或台北松山文創重新活化，已投入632萬元重新整理周邊如導覽、指標等，並讓長期無照使用的三座倉庫補申請建使照，周邊配鐵花村等也會納入考量，明年初邀請專家學者和民眾座談，提供具體轉型方向。

許多人來過台東，發現除了景觀漂亮，缺乏其他誘因讓他們重遊，縣府內部正盤整縣內可創新活化景觀，如深化部落元素，找出新意，吸引遊客再度造訪，初步將先從舊站特區著手，先前已先維修尼伯特颱風中受損的機關車庫。

鐵道藝術村前身為台東火車站，2001年5月31廢站後歷經多次整修，台鐵交由縣府管理，原月台區整建成鐵道藝術村，保留舊有月台與鐵道，有三節DR2050舊車廂留在鐵軌展示，但多年大片土地只供在地民眾散步，但當地有百年歷史的歷史建築機關車庫，也有珍貴的迴車道等，縣府認為相當可惜，決定活化。

交觀處表示，未來轉型的方向仍在思考，駁二或松菸轉型模式只是參考，不會照抄，希望找出自己的路，後續會日景觀工程如建置燈光，並搭配鐵花村，如果台東大學有意願，舊校區也可以納入。

因當地3棟倉庫移撥管理十幾年迄今都無照，目前正在補申請使建照，以便日後規畫更方便，初步預估年底先為周邊如導覽、標示牌招標，明年初辦轉型座談會，明年8月前可望讓舊站特區煥然一新。

台東鐵道藝術村有早期的迴車道，多年來不被重視。記者施鴻基／攝影
台東鐵道藝術村有早期的迴車道，多年來不被重視。記者施鴻基／攝影
台東鐵道藝術村將活化，明年初計畫辦座談會請地方提供意見。記者施鴻基／攝影
台東鐵道藝術村將活化，明年初計畫辦座談會請地方提供意見。記者施鴻基／攝影

鐵道 台東 尼伯特颱風

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