宜蘭市公所拉鄉鎮背書批縣府敬老卡製作不順 反遭打臉

為了便民服務，宜蘭縣政府去年把民眾申請敬老愛心卡業務，改由鄉鎮市公所辦理，宜蘭市長江聰淵今天跳出來批評製卡機經常故障，縣府的美意變民怨，新聞稿還點名羅東鎮等6個鄉鎮受理製卡時也常出問題，羅東鎮公所得知後抗議市公所，其他鄉鎮長也「打臉」市公所，聲稱製卡運作順暢，沒什麼大問題。

宜蘭縣辦理社會福利智慧卡（敬老卡、愛心卡及愛心陪伴卡）申辦馬上發，去年起協調各鄉鎮市公所受理在地製卡，以求簡政便民。市公所今天召開記者會批評製卡機操作問題叢生，引發民怨。

市長江聰淵說，縣府提供的製卡機常故障不說，甚至連後續維護經費都沒有編列；對此，縣府社會處表示，目前都在廠商的保固期限內，廠商接獲問題要在72小時內解決，無需另外編列維護經費。

江聰淵批評縣府去年底更換合作廠商，從悠遊卡公司更換為一卡通公司後，製卡機就經常出問題，有時一天故障好幾次，以致於影響到製卡數量，有時申請民眾必須跑兩趟，變成擾民。

市公所召開記者會時維修廠商就在旁邊聽，發現是市公所的電腦勾選到「快速啟動」選項，才會導致開機時，無法正常驅動製卡機，只要取消勾選，問題就馬上獲得解決。縣府社會處還特地派專人在市公所全天協助，直到傍晚確定運作沒問題才下班。

市公所在新聞稿中點名員山鄉、壯圍鄉、五結鄉、冬山鄉、蘇澳鎮及羅東鎮也經常遇到製卡機及讀卡機故障問題，此事被羅東鎮公所得知後跳腳，打電話到市公所嚴正抗議，以致市公所修改補發第二次新聞稿，把羅東鎮去掉。

記者於下班前，一一詢問被點名的問題鄉鎮，五結鄉長沈德茂否認製卡有問題，連說20 幾次「沒有」，市公所的新聞稿「黑白發」。

民進黨執政的蘇澳鎮長李明哲說，公所設有申請敬老卡專門窗口，若有問題的話應該很快就發現，目前都還好；冬山鄉長林峻輔說，製卡業務順暢，他今天一整天都在社會課，也沒接獲反映。

員山鄉公所表示，在地製卡可免去民眾舟車勞頓，製卡機異常頂多一個月才1、2次，有時是網路塞車造成連線異常，反映後廠商都會立刻處理。

市公所事後表示，之所以會提到這些鄉鎮，是因為他們曾經在LINE的群組反映過相關問題。