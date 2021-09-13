蔡適應捐30箱文旦給人安基隆平安站 中秋送暖關懷弱勢
基隆市立委蔡適應服務處今天捐贈30箱文旦給人安基金會基隆平安站，關心弱勢族群，並協助人安基金會愛心勸募活動。基隆平安站長周泉宥說，疫情爆發後小額捐款減少，在地企業營運受影響，捐款意願也下降，希望善心人士支持人安小額捐款計畫。
蔡適應服務處主任林明智表示，人安基金會長期照顧基隆地區寒士和單親家庭，中秋節前致贈30箱文旦，表達對基金會的感謝及關懷弱勢族群，拋磚引玉吸引更多在地的商家和企業人士，共同幫助基隆的弱勢族群，為社會注入暖流。
周泉宥說，自從爆發本土疫情，人安基金會的小額捐款與去年同期相比，大概少了四成，特別是在地企業營運受到影響，捐款意願也下降，單親家庭烤地瓜街賣收入也縮水。
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