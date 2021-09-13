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給學弟妹一句話 李洋：擇己所愛 陳宏麟：有志者事竟成

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆高中畢業的羽球國手李洋（中）和教練陳宏麟（左）今天回母校，獲得師生熱情歡迎。記者邱瑞杰／攝影
基隆高中畢業的羽球國手李洋（中）和教練陳宏麟（左）今天回母校，獲得師生熱情歡迎。記者邱瑞杰／攝影

基隆高中畢業的羽球國手李洋搭檔王齊麟，拿下東京奧運羽球男雙金牌揚名。李洋今天和同為基中校友的教練陳宏麟，一起回到母校探望師長，並接受學弟妹提問，分享練球和參賽點滴。基隆市長林右昌也是基中畢業生，他也回學校，代表市民向奧運英雄致上敬意。

李洋和王齊麟在東京奧運一戰成名，兩人互動模式和陽光形象，迅速圈粉。李洋日前響應2021美麗佳人「裙襬澎澎RUN」線上活動，在個人臉書放上穿著粉紅澎澎裙，支持癌症基金會照顧病友，獲得4萬多名網友按讚，留言「太可愛了，無違和感」、「謝謝台灣之光無偶包的宣導」。

李洋和陳宏麟今天下午3點半回到母校，受到校長鍾定先和師生們熱情歡迎。鍾定先說，原與市府要籌辦奧運英雄遊行活動，但因選手仍有訓練活動，加上新冠肺炎疫情仍不穩定，決定改辦歡迎會。身為校長，最重要的就是把孩子教好，很開心這麼多優秀的畢業生功成名就後，還會想到學校，基中永遠以大家為榮。

李洋說，感謝在學校時教練和學長的指導，才有今天的的成績，也祝福學弟妹能有比他更好的成績。被問到要送給學弟妹的一句話，他說「擇己所愛，堅持下去」。

陳宏麟表示，畢業後常出國比賽，較少有機會回母校。今天回娘家，看到這麼熱烈的場面有點「嚇到」，內心很開心。他想對學弟妹說的話是「有志者事竟成」，對自己想要做的事情和夢想，努力堅持下去。

林右昌說，李洋是台灣之光、基隆之光、基中之光，他是以基中學長的身分回校分享喜悅。李洋奧運鍍金是基中多年來光榮的一刻，謝謝學校培養出世界級的選手。李洋曾說過「球沒落下去前，絕不放棄」，實在很棒。

基隆高中畢業的羽球國手李洋（左二）和教練陳宏麟（左一）今天回母校，進場時學弟熱情獻花。記者邱瑞杰／攝影
基隆高中畢業的羽球國手李洋（左二）和教練陳宏麟（左一）今天回母校，進場時學弟熱情獻花。記者邱瑞杰／攝影
基隆高中畢業的羽球國手李洋和教練陳宏麟今天回母校，獲得師生熱情歡迎。記者邱瑞杰／攝影
基隆高中畢業的羽球國手李洋和教練陳宏麟今天回母校，獲得師生熱情歡迎。記者邱瑞杰／攝影

東京奧運 基隆 林右昌

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