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田寮河岸警察宿舍變身設計藝文基地 11組人馬角逐進駐

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府將閒置警察宿舍改造成設立青年實驗基地「86設計公寓」，本月將選出進駐團隊。圖／基市府提供
基隆市政府將閒置警察宿舍改造成設立青年實驗基地「86設計公寓」，本月將選出進駐團隊。圖／基市府提供

基隆市政府在位在田寮河迴船池旁的閒置警察宿舍，設立青年實驗基地「86設計公寓」。今年以「水岸生活實驗」為主題，徵求團隊進駐，今天宣布從14件申請案中選出11組進入複審，預計本月底公布錄取名單，與市府共同投入田寮河再生工程。

基隆市政府2015年與淡江大學建築系合作，開始推動將警察宿舍空間變身為86設計公寓，把宿舍改造成為設計藝文基地。隔年委由營運團隊經營，做為以設計、藝文等創意行動的青年實驗基地及展示空間。

基市府都市發展處長徐燕興說，創新經濟不只是建設，而是有機、永續的都市發展關係網絡。86設計公寓本持有機發展，運用較少經費進行社會擾動，並以尋求基隆未來產業、人才目標，逐年打造成為設計藝文基地。

徐燕興表示，86設計公寓活化工程已累積不少設計、藝文能量與成果，下一個階段將以「水岸生活實驗」為主題，希望透過進駐計畫，發展出自主文化經濟模式和新生活型態，創造田寮河底迴船池水岸生活氛圍，累積藝文能量並活絡社區。

「86設計公寓開放進駐實驗計畫」8月31日截止徵件，共收到14件申請案。書面初審選出11組計畫案，9月26日在86設計公寓舉行複審會議，由各組成員針對提案進行簡報及答詢，9月底公布錄取名單。

徐燕興說，申請者提案的進駐營運項目，包含複合式書店、藝術創作工作室、環保商店與實驗旅宿等，從申請情形可以看出基隆創意人才與團隊不比雙北失色。這些人才需要工作及展售空間，86設計公寓開放進駐實驗計畫，可視為未來公、私有空間進行活化的示範。

基隆市政府將閒置警察宿舍改造成設立青年實驗基地「86設計公寓」，本月將選出進駐團隊。圖／基市府提供
基隆市政府將閒置警察宿舍改造成設立青年實驗基地「86設計公寓」，本月將選出進駐團隊。圖／基市府提供

基隆

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