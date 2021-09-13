高鐵延伸宜蘭說明會延期 礁溪鄉長喊歡迎設站尊重專業

高鐵延伸宜蘭案因為站址問題擺不定，外傳交通部訂於後天到宜蘭召開說明會，但各相關單位都沒有接獲開會通知，確定延期。交通部在上一次下鄉簡報中，分析設在礁溪鄉四城站的多項優點，礁溪鄉長張永德最近也去公文給中央，建議以四城站優先，但最後會尊重專業評估。

立法院交通委員會8月19日到宜蘭考察交通建設時，交通部鐵道局針對高鐵宜蘭站址的評估分析中，列出設在礁溪鄉四城火車站的多項優點，此事掀起議論之後，行政院長蘇貞昌表示目前並沒有優先方案，未來除了專業評估外，也會多聽取地方聲音。

各界關注交通部會來宜蘭舉辦說明會，外傳說明會要在9月15日召開，但到目前大家都沒有接到說明會通知。據了解，交通部有請縣府代為尋找適合場地，因為疫情室內會議有人數上的限制，確切說明會日期並未告知縣府。

鄉長張永德今天表示，他希望交通部下鄉舉辦說明會時，能邀請相關設站的鄉鎮市長參加，以示尊重，而且礁溪地方不分黨派歡迎設在四城站，鄉公所日前也已去函給中央，請中央在決定站址時尊重專家評估。

「尊重專家評估」這句話，立委陳歐珀說過、縣長林姿妙與宜蘭市長江聰淵都說過，只不過交通部委請專家的前後評估結果不同調，「到底要尊重哪個專家？」

如果依照交通部花了7000多萬元委請專家進行的綜合規劃評估報告，建議以「宜蘭站」優先；如果依照8月19日交通部下鄉的評估站址比較分析，又以「四城站」優先。