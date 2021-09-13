豬肉攤商疑接種疫苗不良反應 家陷困境 扶輪社出手相助

基隆市詹姓男子疑接種新冠肺炎AZ疫苗，出現不良反應，住院期間一度裝上葉克膜搶救挽回性命，家庭也面臨經濟壓力。基隆市議會副議長林沛祥今與基隆扶輪社成員前往詹家慰問，扶輪社致贈3萬元獎助學金，協助詹家子女求學使用。

詹男和妻子在七堵某處市場經營豬肉攤，兩人7月19日到診所打AZ疫苗後，詹男先是輕微發燒，1周後出現手麻、腳麻、抽筋症狀，第10天擴及全身，前往基隆三總掛急診時轉送內湖三總，8月1日到9日安裝葉克膜度過危險期，16日轉普通病房。

林沛祥得知消息後第一時間，曾去探視詹男並致贈慰問金，得知詹家面臨龐大的醫藥費用，聯絡基隆扶輪社一起關懷並伸出援手。

林沛祥今天上午和基隆扶輪社長陳峙霖、社區服務計畫委員會主委邱禮儀和基隆市議員韓世昱，一同前往詹家，致贈3萬元獎助學金，資助詹家兩個孩子學費，由詹妻代表收下。中秋節快到了，林沛祥也送上月餅禮盒，祝福詹男早日康復，出院返家。

林沛祥說，具有高強度傳染力的Delta病毒已經入侵社區，全台再度進入緊急狀態。政府應該盡快端出有效政策，並且加緊採購疫苗讓民眾施打，否則中秋節連假及大學開學，人口高度移動，很有可能再次讓社會籠罩在病毒的恐慌與陰影裡，衝擊中小企業、服務業與辛苦的攤商、店家生計。