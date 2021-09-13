預期中秋連假旅遊潮 台東交通疏導計畫出爐
防疫趨穩，民眾出遊情形增多，公路總局三工處因應中秋連續假期可能產生的交通量，將於18至21日在金崙風景區、多良火車站、初鹿牧場、三仙台等處實施交通疏導計畫。
隨著國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒降為2級，民眾出遊意願提高，公路總局第三區養護工程處今天表示，預估9月18日至20日為返鄉及旅遊高峰、9月21日為收假高峰，針對台東地區轄管省道規劃完成相關交通疏導、管制措施。
包括台9線的金崙風景區、多良火車站、台東市區、初鹿牧場、池上金城武樹附近，以及台11線的小野柳、水往上流、三仙台、八仙洞等鄰近風景區易壅塞路段，將規劃替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖，並協調觀光地區主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等。
另外，原本訂於9月18日中秋連假期間，在八仙洞遊憩區舉辦的「台東最美星空音樂會」，台東縣政府考量近日Delta病毒疫情緊繃，且配合中秋防疫，確保民眾的健康安全，宣布此活動取消。
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