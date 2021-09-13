快訊

獨／才開1年！王品「町食」月底熄燈 用餐送龍虎斑

幼兒園群聚案延燒 鄭文燦：桃園擴大匡列31人採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強壯善良「璨樹」沒有預期中的強大風雨 南北滋潤一趟

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
善良的「璨樹」颱風並沒預期中強大風雨，帶來的雨水可以滋潤農作物。圖／縣府提供
善良的「璨樹」颱風並沒預期中強大風雨，帶來的雨水可以滋潤農作物。圖／縣府提供

被形容是5年來首個會登陸的璨樹颱風，最後沿著台灣東海岸北上，中心位置並未登陸，對宜蘭帶來的風勢及累積雨量沒有預期的嚴重。從事環境景觀工作數十年的不老部落創辦人潘今晟說，「璨樹」強壯卻善良，選擇與台灣併行共存、共榮，攜手南北滋潤一趟。

宜蘭今天出太陽，縣府所轄各風景區開放，國立傳統藝術中心也正常入園，之前根據氣象報告，強颱璨樹有可能登陸並且帶來強勢風雨，甚至宜蘭山區（大同鄉及南澳鄉）雨量上看700毫米，不過後來減為中颱，宜蘭最大風力9級、雨量300多毫米，蘭陽平源平安度過。

位於宜蘭縣大同鄉山區的不老部落創辦人潘今晟在臉書貼文，他從事環境景觀工作數十年，每年夏天都會花點時間研判「颱風的個性」，好像第一次碰到如「璨樹」般善良的颱風。

潘今晟說，璨樹以強颱姿式出現，卻是沿著太平洋平行，沿著海岸山脈及中央山脈往北緩移，跟其他直角切入「自殺式」碰撞中央山脈的颱風，很不一樣。

所以他想歌頌「璨樹」強壯卻善良的個性，選擇與台灣併行共存、共榮，攜手南北滋潤一趟，它離開了，又可以重整姿態繼續生存。

縣長林姿妙這兩天除了緊盯颱風狀況，也馬不停蹄下鄉了解各地狀況，所到之處努力宣導防颱及防疫工作，有三星鄉蔥農告訴她，之前很少下雨，這個颱風帶來些許雨水，下得剛剛好，滋潤萬物。

風光秀麗的傳藝宜蘭園區在颱風離境後，今天對外開放入園。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
風光秀麗的傳藝宜蘭園區在颱風離境後，今天對外開放入園。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
宜蘭火車站前的幾米「飛天小火車」在颱風過後，又將重新吊掛上去。圖／縣府提供
宜蘭火車站前的幾米「飛天小火車」在颱風過後，又將重新吊掛上去。圖／縣府提供

璨樹颱風 宜蘭

延伸閱讀

颱風過後傳零星災損 台東蔬果批發價跌 市場卻喊漲一成

台灣史首次氣象預報 出自140年前「打狗」的一面旗 最早如何警示風災

璨樹海警凌晨解除 預估雙北高溫飆36度以上

基隆颱風災損不大 紅黃線開放停車取消 上午7點起取締

相關新聞

中秋連假恐現返鄉旅遊潮 公路總局在台東規畫疏導方案

雖然Delta病毒仍在北部肆虐，但防疫等級降低，民眾出遊意願提高，公路總局第三區養護工程處評估中秋連假將出現旅遊潮，已為...

颱風過後傳零星災損 台東蔬果批發價跌 市場卻喊漲一成

璨樹颱風在台東外海北移，暴風圈仍對台東造成災害，即使部分蔬菜批發價疑因農民搶收爆量，不升反跌，坊間蔬菜平均依然漲1成左右...

強壯善良「璨樹」沒有預期中的強大風雨 南北滋潤一趟

被形容是5年來首個會登陸的璨樹颱風，最後沿著台灣東海岸北上，中心位置並未登陸，對宜蘭帶來的風勢及累積雨量沒有預期的嚴重。...

基隆颱風災損不大 紅黃線開放停車取消 上午7點起取締

璨樹颱風「過門不入」，未釀嚴重災情。基隆市政府今早表示，上午7點起全市道路紅黃線恢復禁停管制，路邊收費停車格恢復收費。應...

等嘸隔離 基市：按防疫SOP做

雙北多所學校傳出疫情，基隆市受波及，已匡列17名接觸者隔離，其中有國中生居家隔離由媽媽同住照顧，但其他家人被列第2圈，尚...

台東社宅需求低 將調整土地使用

台東縣政府2019年開辦第一期社宅安居家園，正評估是否規畫第二期，目前中央國家住宅及都市更新中心計畫在台東推動社宅，如順...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。