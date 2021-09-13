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強壯善良「璨樹」沒有預期中的強大風雨 南北滋潤一趟
被形容是5年來首個會登陸的璨樹颱風，最後沿著台灣東海岸北上，中心位置並未登陸，對宜蘭帶來的風勢及累積雨量沒有預期的嚴重。從事環境景觀工作數十年的不老部落創辦人潘今晟說，「璨樹」強壯卻善良，選擇與台灣併行共存、共榮，攜手南北滋潤一趟。
宜蘭今天出太陽，縣府所轄各風景區開放，國立傳統藝術中心也正常入園，之前根據氣象報告，強颱璨樹有可能登陸並且帶來強勢風雨，甚至宜蘭山區（大同鄉及南澳鄉）雨量上看700毫米，不過後來減為中颱，宜蘭最大風力9級、雨量300多毫米，蘭陽平源平安度過。
位於宜蘭縣大同鄉山區的不老部落創辦人潘今晟在臉書貼文，他從事環境景觀工作數十年，每年夏天都會花點時間研判「颱風的個性」，好像第一次碰到如「璨樹」般善良的颱風。
潘今晟說，璨樹以強颱姿式出現，卻是沿著太平洋平行，沿著海岸山脈及中央山脈往北緩移，跟其他直角切入「自殺式」碰撞中央山脈的颱風，很不一樣。
所以他想歌頌「璨樹」強壯卻善良的個性，選擇與台灣併行共存、共榮，攜手南北滋潤一趟，它離開了，又可以重整姿態繼續生存。
縣長林姿妙這兩天除了緊盯颱風狀況，也馬不停蹄下鄉了解各地狀況，所到之處努力宣導防颱及防疫工作，有三星鄉蔥農告訴她，之前很少下雨，這個颱風帶來些許雨水，下得剛剛好，滋潤萬物。
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