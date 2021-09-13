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中秋連假恐現返鄉旅遊潮 公路總局在台東規畫疏導方案
雖然Delta病毒仍在北部肆虐，但防疫等級降低，民眾出遊意願提高，公路總局第三區養護工程處評估中秋連假將出現旅遊潮，已為本月18日至21日4天規畫連續假期交通疏運計畫，協助台東縣府和警方協助疏導。
三工處預估18日為返鄉及旅遊高峰，21日為收假高峰，台9線金崙風景區、多良火車站、初鹿牧場、伯朗大道和台11線小野柳、水往上流、三仙台、八仙洞等風景區可能出現壅塞，將以替代路線、彈性調整號誌等方案疏導，並配合警方加強取締違規。
「悶太久，真想出去走一走。」台南陳姓市民近日向台東友人詢問遊程該如何規畫，計畫利用假期到疫情相對不緊繃的台東一遊，但她的友人家屬卻嚇得大喊「不要來」，擔心類似想法的遊客會讓台東再度出現疫情。
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