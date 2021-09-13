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颱風過後傳零星災損 台東蔬果批發價跌 市場卻喊漲一成

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
受璨樹颱風影響，台東蔬果平均漲1成。示意圖，非漲價攤商當事人。記者施鴻基／攝影
受璨樹颱風影響，台東蔬果平均漲1成。示意圖，非漲價攤商當事人。記者施鴻基／攝影

璨樹颱風台東外海北移，暴風圈仍對台東造成災害，即使部分蔬菜批發價疑因農民搶收爆量，不升反跌，坊間蔬菜平均依然漲1成左右。

颱風來襲期間，雖傳出卑南有蕉田700棵全數倒伏，農民損失慘重，但縣府農業處受理各鄉鎮市風災統計，目前還沒有緊急提報災損狀況，僅有零星個案，預估這2、3天就會完成，再向農糧署反映，看是否達到天然災害救助標準。

農業處長許家豪說，農災補助會代報受災面積要超過全區50%，或受損總量超過20%，如果全縣標準未達到，也可以依鄉鎮受災比申請，但颱風實際上未登陸，受損情況不知是否能達到救助標準。至於延遲性災害可能要1個月後才會發現，目前難以預估。

縣內目前生產作物以柑橘為主，但柑橘蒂頭比較堅固，農民在颱風前也會加固套袋保護，除非風雨真的很大，否則一般受損情況不會太大，農業處仍會查報。

坊間蔬菜平均漲了1成，但批發市場有的蔬菜疑農民搶收爆量，如芥藍和莧菜價格還比上周低，市場上卻出現颱風價格，依然穩定漲價；不過蔥、蒜批發價格則大漲，平均漲了5成到1倍，市價上也馬上受影響 。

璨樹颱風 農民 台東

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