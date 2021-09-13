花蓮南區3座逾百年寺廟文物普查 發掘文化資產

花蓮縣文化局針對玉里鎮協天宮、瑞穗鄉保安宮及青蓮寺3座逾百年寺廟進行文物普查及建檔，研究成果未來將透過出版專書和導覽系統規劃，讓民眾更加親近古老寺廟。

文化局為協助瑞穗富源保安宮、瑞穗青蓮寺及玉里協天宮的文物普查建檔，並針對一般古物「玉里協天宮後山保障牌匾」調查研究，特別爭取文化部文化資產局補助，自民國110年6月起共15個月，委託「鹿溪文史工作室」執行，特別請到計畫主持人逢甲大學教授李建緯主持。

文化局長吳勁毅表示，「文物普查」是文資局近年推行的政策，文化局於108至109年先行普查花蓮市延平王廟文物，此次普查南區的3座古剎，這3間百年寺廟創建於清代，是民眾的信仰中心，也留下許多珍貴文物。

李建緯說，寺廟文物常常因為天災或人禍而被破壞，普查建檔是迫切的工作，可協助廟方釐清自身文物的數量，同時發掘出文物的歷史價值、藝術價值與科學價值，為未來子孫留下更多在地的文化資產。

李建緯指出，此次3座百年寺廟的文物經過初勘，發現有許多珍稀的文物，包括玉里協天宮有新竹名書家李逸樵書「聖德如天」匾、日式千手千眼觀音菩薩像及泥塑媽祖神像等；瑞穗青蓮寺的開基銅鑄釋迦佛祖像、瑞穗保安宮開基霞海城隍像，現正由普查團隊拍照建檔。一般古物「玉里協天宮後山保障牌匾」及部分潛力文物進行科學檢測，預計將於111年9月完成。

協天宮是玉里鎮上最具代表性的廟宇，同時也是花蓮縣最早建築的廟宇，興建於清光緒7年（1881年），清朝台灣總兵提督吳光亮手書「後山保障」匾額。當年後山大疫，吳光亮向關聖帝君祈禱後，疫情平穩，因此在營地建草廟、塑像供奉，手書匾額，由吳光亮的弟弟吳光忠立匾送給協天宮。