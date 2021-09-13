基隆颱風災損不大 紅黃線開放停車取消 上午7點起取締
璨樹颱風「過門不入」，未釀嚴重災情。基隆市政府今早表示，上午7點起全市道路紅黃線恢復禁停管制，路邊收費停車格恢復收費。應變中心昨天列冊的災情多為樹木傾倒、招牌搖晃，所幸災損不大。
基市府交通處表示，璨樹颱風遠離，基隆市今天照常上班上課。昨天開放本市道路紅黃線區域停車，應於上午7點前駛離，違者依道路交通管理處罰條例予以拖吊移置並處以罰鍰；全市路邊收費停車格也於7點起恢復收費。
基隆市應變中心統計府到昨晚7點半，共接獲31件災情災情通報，多為樹木傾倒、招牌搖晃，分由相關單位善後。
台電基隆區營業處昨成立防颱緊急應變小組，除派員進駐基隆市應變中心，並與各區里長、民意代表等建立聯絡管道，一旦得知災情發生就動員搶修復電。
台電基隆區營業處表示，璨樹颱風在基隆市及新北市山區帶來9到10級強風，強勁風勢造成部分路樹傾倒或折斷後，碰觸電線導致停電事故，全市昨累計有1800多戶停電，均已搶修復電。
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