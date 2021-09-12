璨樹颱風遠離 花蓮瑞港公路開放通車

璨樹颱風逐漸遠離花蓮，預防性封路的花64線瑞港公路，已於下午5時開放。縣府統計縣內輕微農損，還有100餘戶停電，暫無人員傷亡災情傳出。

鳳林警分局表示，因颱風來襲，昨天晚間11時起協助執行花64線「瑞港公路」預防性封路，分別由瑞穗分駐所於花64線東側0公里處、港口所於西側23公里處，設置封鎖線及警告標示，提醒用路人改道以確保行車安全。

依中央氣象局颱風資訊，璨樹颱風中心在台北東北東方海面，向北轉北北西移動，顯示颱風暴風圈已逐漸遠離花蓮，對縣內各鄉鎮威脅降低， 警方今天下午5時配合瑞穗鄉及豐濱鄉公所恢復花瑞港公路通車。

在農作物受損部分，縣府統計，新城鄉公所回報木瓜倒伏0.1公頃、食用玉米倒伏0.2公頃；林業尚無災損通報。而依據鄉鎮公所、養殖協會及定置網業者回報，目前養殖、畜牧及定置漁業沒有災損。

目前停電戶數合計105戶，各別 為壽豐鄉41戶、富里鄉40戶、 萬榮鄉21戶、鳳林鎮3戶，台電已查修故障，並確認後即進行搶修。