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中颱「璨樹」8米巨浪 台東「南迴藝術季」1作品消失了
中颱「璨樹」昨晚侵襲台東，沿海掀起8米巨浪，雖未造成重大災害，不過，卻將「南迴藝術季」正展出中的一件作品「協調的混沌」沖毀，完全消失在沙灘上。所幸一旁在曙光園區的「巨人」作品提前防颱移至岸上防風林逃過一劫。
縣府文化處表示，這個華源海灣沙灘上的藝術品「協調的混沌」，由美國藝術家Andres Amador創作，一開始確實有顧慮到颱風或其他季風帶來的大浪給沖毀，但藝術家認為作品在正常環境下可維持6個月的時間，幾經溝通下，並簽訂保固條款後，才同意繼續創作展出。
中颱「璨樹」昨晚暴風圈侵襲台東，晚上各地吹起10級以上陣風，海面風浪更是波濤洶湧，沿海掀起8米以上巨浪，不少地區大浪直接打上岸際；上個月14日才開幕登場的南迴藝術季，展出的14件作品，有3件設置在沙灘上，其中1件作品「協調的混沌」被大浪沖毀。
「作品消失是遲早的事！」太麻里鄉華源居民說，之前就有向主辦單位說，作品設置在沙灘上風險很大，只要颱風大浪隨時都打上岸，想不到璨樹颱風昨夜都沒登陸，今天早上就看不到作品了，完全消失在沙灘上。好在曙光園區沙灘上的巨人作品已先移到岸上，沒被沖走。
文化處強調，被沖毀的作品有半年的保固時間，因自然天候因素遭到破壞，藝術家會重新原地創作，而且所使用的素材，都是以現地石塊所堆砌，不會破壞海洋生態環境，符合環保創作的概念，民眾大可不必擔心，也可敬啟期待作品重新呈現。
縣府為帶動南迴觀光發展，編列1800萬元經費，舉辦南迴藝術季，並邀集國內外14組藝術家進行創作，8月14日開幕展出，相關作品分布在太麻里鄉至最南端的達仁鄉，但因部分作品靠近海邊，民眾擔心活動未結束，作品恐被大浪給吞噬，果然擔心成真。
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