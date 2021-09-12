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颱風璨樹北移 林右昌籲勿輕忽

中央社 / 基隆12日電

中度颱風「璨樹」北移，基隆市今天中午過後風雨增強，基隆災害應變中心接獲路樹倒塌、鐵皮屋頂搖晃等共8起通報。基隆市長林右昌呼籲市民千萬不能輕忽，非必要請勿出門。

林右昌今天透過臉書（Facebook）表示，中午過後北部及東北部開始受到颱風「璨樹」影響，基隆也開始有感，降下大雨及強陣風。

他指出，請市民千萬不能輕忽，非必要請勿出門，也別前往海邊觀浪，安全地待在家中，並做好萬全準備。若有任何問題，可致電市民專線1999會有專人服務。

基隆市災害應變中心統計，截至下午2時30分共接獲8起通報，包含劉銘傳路有頂樓鐵皮溝槽懸掛半空中，中船路、崇法街有鐵皮垂落晃動情形。

另外，除過港路有路樹倒塌外，中和路往高速公路的平面道路上也有路樹倒塌壓到電線，占據1線車道；成功陸橋仁五路端路面有約1個輪胎深坑洞等。8起通報，部分已處理完畢或正由相關單位處理中。

至於國道部分，1輛小貨車上午7時許行經國道1號北上約4.5公里處彎道時不慎翻覆，車內男性駕駛頭部擦傷，意識清楚送醫治療。

另外，下午1時17分，國道1號北上約3公里處，1輛小客車自撞內側護欄，駕駛頭部流血送醫治療，現場狀況於下午1時41分排除。

基隆 璨樹颱風 林右昌

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