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颱風三星蔥農搶採收 林姿妙防災會議後下鄉勘察農作
璨樹颱風入侵宜蘭，宜蘭縣長林姿妙昨晚10點半離開災害應變中心，今天上午9點又前往主持防災會議，隨後下鄉勘察農作物。由於三星蔥雨襲易爛，農民搶著採收，文旦柚也進入收成，面對極端氣候，林姿妙建議農民參加農作產物保險，政府有補助大部分保費，增加農民保障。
青蔥是三星鄉的高經濟特色農作，一直以來都是市場的搶手貨，三星蔥栽種面積116公頃，年產量2093公噸，佔全宜蘭超過8成。宜蘭青蔥今天在台北農產運銷公司的平均拍賣價約204元，比昨天均價降56元，出貨量比昨天略減，供貨算穩定。
三星蔥遇雨容易折損腐爛，縣長林姿妙昨晚10點半才離開災害應變中心，今天上午9點前往災害應變中心主持會議，掌控了解全縣狀況後，立即下鄉勘察農作物防颱措施及有無災情，為了宣導防疫及防颱相當忙碌。
蕭姓蔥農表示，三星蔥除了怕雨，也怕強風，蔥管若被強風吹斷，接下來雨停好天氣，要是沒有即時處理，受損青蔥容易腐爛病蟲害，損失難以估計。三星地區農會總幹事李智遠說，前一陣子宜蘭沒有下什麼雨，璨樹颱風帶來些許雨量，是還好，但也不能下太大雨，青蔥也會承受不了。
農民感謝縣長林姿妙下鄉關心，蕭姓農民說，三星蔥易生甜菜葉蛾等蟲害，必須以捕蛾燈，縣府得知後補助蔥農採購捕蛾燈，協助蔥農防治。林姿妙叮嚀大家，為了避免青蔥因淹水使植株根系受損，要留意保持田間的排水順暢。
林姿妙又轉往冬山鄉了解目前正值收成的文旦柚，農民加強防風網及支柱固定，如果風雨不大，尚不致造成落果，她說，農糧署有開辦文旦柚產物保險，建議農友考慮投保，農糧署有補助二分之一的保費、縣府補助三分之一，農民僅需負擔17%保費，遇上風災比較不擔心，為自己增添一分保障。
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