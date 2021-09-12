中職後天花蓮開打！ 縣府每場送375張球票

今年中華職棒下半季共有5場例行賽，於9月14日至19日移師花蓮棒球場舉辦，皆由統一獅擔任主場球隊，與富邦悍將、樂天桃猿、中信兄弟、味全龍對戰，這也是首次中職聯盟5支球隊同聚花蓮競技。縣府將送出每場375張球票，民眾只要在球賽前一天上網索取，就可免費觀賞球賽。

花蓮縣府教育處表示，為符合防疫規定，可入場觀賽人數大幅減少，為了照顧本縣棒球球迷，本府除邀請弱勢團體及學校基層棒球隊到場看球外，將進行「球票兌換」活動。於9月14、15、16、18、19日賽事前一天早上9點至下午2點，只要到「2021中華職棒在花蓮索票網站（https://reurl.cc/l5Vr8Y）」索票， 每場前375位每人可獲兌換序號1組。

教育處指出，民眾比賽當天即可憑序號及身分證明文件，兌換當日球票1張，未領取的剩餘票將於統計後開放現場民眾領取，依中央防疫規定，排隊換票時，請務必戴口罩並保持社交距離。

除了職棒賽事外，縣府與統一獅職棒選手合作，在9月15、16日於花蓮棒球場舉辦棒球教室，透過職棒球星指導，讓熱愛打棒球的孩子能與心目中的職棒球星互動。統一獅球隊也特別準備統一獅練習球、練習衣等器材捐贈給花蓮三級少棒、青少棒及青棒，共22間學校棒球隊，補足球隊資源。