聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職後天花蓮開打！ 縣府每場送375張球票
今年中華職棒下半季共有5場例行賽，於9月14日至19日移師花蓮棒球場舉辦，皆由統一獅擔任主場球隊，與富邦悍將、樂天桃猿、中信兄弟、味全龍對戰，這也是首次中職聯盟5支球隊同聚花蓮競技。縣府將送出每場375張球票，民眾只要在球賽前一天上網索取，就可免費觀賞球賽。
花蓮縣府教育處表示，為符合防疫規定，可入場觀賽人數大幅減少，為了照顧本縣棒球球迷，本府除邀請弱勢團體及學校基層棒球隊到場看球外，將進行「球票兌換」活動。於9月14、15、16、18、19日賽事前一天早上9點至下午2點，只要到「2021中華職棒在花蓮索票網站（https://reurl.cc/l5Vr8Y）」索票， 每場前375位每人可獲兌換序號1組。
教育處指出，民眾比賽當天即可憑序號及身分證明文件，兌換當日球票1張，未領取的剩餘票將於統計後開放現場民眾領取，依中央防疫規定，排隊換票時，請務必戴口罩並保持社交距離。
除了職棒賽事外，縣府與統一獅職棒選手合作，在9月15、16日於花蓮棒球場舉辦棒球教室，透過職棒球星指導，讓熱愛打棒球的孩子能與心目中的職棒球星互動。統一獅球隊也特別準備統一獅練習球、練習衣等器材捐贈給花蓮三級少棒、青少棒及青棒，共22間學校棒球隊，補足球隊資源。
中華職業棒球大聯盟依據「賽事防疫應變執行計畫」訂定進場須知，將於進場時採實聯制入場、量測體溫、對號入座、球場區域全面禁止飲食、禁用口吹式加油器具及樂器等相關防疫措施，請進場的球迷遵守，共同守護大家的健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言