縣長林姿妙颱風天跑攤引議 宜縣府：她全盤掌握應變

颱風「璨樹」來襲，身為宜蘭縣災害應變中心指揮官的宜蘭縣長林姿妙昨晚出席一場中秋聯歡晚會，引發爭議。林姿妙今天對此僅說，謝謝。縣府表示，林姿妙全盤掌握災害應變。

民進黨籍宜蘭縣議員謝燦輝指出，林姿妙昨晚出現在冬山鄉大興村一場中秋聯歡晚會，並上台致詞，「真努力，一級開設還在跑攤！她應該在災防中心坐鎮才是。」

民眾質疑，當時全宜蘭縣民都在等待是否停班停課資訊，指揮官不應在外跑攤。

對此，林姿妙上午視察縣內文旦防颱情況時只說，謝謝。

大興村長張惠珍表示，林姿妙昨晚約6、7時到中秋聯歡晚會現場時，除向村民致意，也只是呼籲村民做好防颱與防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，只停留約10分鐘。

宜蘭縣災害應變中心副指揮官、宜蘭縣政府秘書長林茂盛指出，災害應變中心成立後，林姿妙還是會外出瞭解災害整備工作，若須開會她會回來親自主持，他自已則全程坐鎮應變中心。

林茂盛表示，昨晚決定停班停課時，林姿妙雖在外視察防颱情況，但縣府團隊根據專業資料下決策，也立即向林姿妙報告，林姿妙都全程掌握災害應變。