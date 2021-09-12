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金山北海岸、基隆掀長浪 民眾觀浪員警疲於勸離

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
警方勸離到海邊民眾。圖／警方提供
警方勸離到海邊民眾。圖／警方提供

根據今天上午最新氣象資料顯示，燦樹颱風中心目前在花蓮東南方海面，向北移動，其暴風圈已籠罩台灣各地區，東部及東北部地區風雨持續。金山基隆海域已有長浪出現，金山、基隆警分局員警在海邊加強巡視與勸離民眾不要觀浪。

金山警分局發現部分遊客至海岸邊觀浪，警方針對沿岸地區加強巡視與勸導，有效保障民眾安全。分局長林詮峰提醒，目前萬里、金山、石門地區颱風海象不穩定，遊客應避免前往海邊進行休閒活動，做好防颱準備，出門時更要注意自身以及行車安全。東北角海域風浪加大，瑞芳昨晚完成預防性撤離快樂山社區96人，員警也在海域加強勸離民眾。

基隆市政府昨公告劃定信義區深澳坑孝崗里、中正區碧砂里藍投溝及正濱漁港、和平島公園、八尺門、八斗子漁港、碧砂漁港、潮境公園、望海巷等沿海區域，等區域範圍陸地劃定為警戒區，限制或禁止人民進入，市警第二分局針對沿岸地區加強巡視與勸導。

另外，外木山海域也出現長浪，第四分局昨晚起加強外木山湖海路段巡守，對前往觀浪及駐足的民眾開立勸導單，進行柔性勸離疏散，預防意外發生。

基隆市今天除忠一路、孝二路、忠四路、仁五路、愛三路、成功二路不開放外，其餘路段開放紅黃線停車，同時暫停全市路邊停車收費。市警局請民眾注意交通處公布開放道路紅、黃線停車措施及陸上颱風警報解除後取消道路紅、黃線停車措施的時段、路段，拖吊場將於颱風期間暫停拖吊。

警方勸離到海邊民眾。圖／警方提供
警方勸離到海邊民眾。圖／警方提供
警方勸離到海邊民眾。圖／金山警分局提供
警方勸離到海邊民眾。圖／金山警分局提供

基隆 金山 颱風

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