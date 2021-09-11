基隆明天疫苗施打暫停 順延1天同時段補打

基隆市長林右昌今天表示，因颱風來襲，已預約明天12日施打疫苗者，衛生局已發送簡訊通知預約的民眾，一律順延至13日同時段、同一醫療院所進行施打，而13日時間上若無法配合施打之民眾，衛生局會統一通知補施打時間。

璨樹颱風降為中颱，林右昌下午在災害應變中心，主持第二次颱風應變會議，基隆市應變中心在今晚6時提升為二級開設，在凌晨零時升為一級開設，叮嚀各單位做好防颱準備，嚴陣以待加強警備。

林右昌聽取基隆氣象站及深耕團隊報告後指出，颱風仍朝北部方向而來，預計明天中午對基隆產生較大的影響，颱風強度雖轉為中颱、雨量些微下修，但他仍呼籲各局處同仁不能掉以輕心，嚴陣以待。

由於颱風預計明早6時後風雨逐漸加大，暴風圈中午左右接觸基隆。林右昌表示，請居住在低窪及易淹水地區的民眾，在今晚之前完成裝設防水閘門及沙包堆置，預先做好萬全準備。外籍漁工在今晚6時前，一律上岸避颱。

已預約明天12日施打疫苗者，衛生局已發送簡訊通知預約的民眾，一律順延至13日同時段、同一醫療院所進行施打，而13日時間上若無法配合施打之民眾，衛生局會統一通知補施打時間。但因仁祥醫院12日預紡施打疫苗人數眾多，原訂延至13日施打民眾，再順延改至18日施打，其餘仍延至13日施打。