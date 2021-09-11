公益團體助弱勢 中秋送暖宜花東

中秋節將至，宜蘭縣福氣家族公益協會7月下旬發起「福氣慶中秋 送愛到宜花東」募款活動，不到1周時間，即募集380組愛心福袋、580盒中秋禮盒，並於8月中旬送予花東弱勢團體。福氣家族執行長黃賜福表示，今天針對宜蘭地區需急難救助120戶弱勢家庭，進行第3波疫情物資發送，外加中秋月餅慶佳節。

公益團體福氣家族的成員來自各行各業，平常辦理弱勢家庭急難救助，2019年起服務對象擴及花東地區，暑假期間發動協會成員、社會資源團體進行物資募集，並透過志工公益之旅，將各界愛心送暖予當地弱勢團體。黃賜福提到，今年進行到第3年，「福氣家族是值得被信任的團體，不到一周就達標。」

福氣家族今年募集到52.5萬元，共有380組愛心福袋、580盒中秋禮盒，已於8月中旬將愛心送達花蓮縣聲遠老人養護之家、台東縣智障者家長協會，以及台東縣牧心智能發展中心，宜蘭地區則是今日進行發放。

受到疫情影響，宜蘭縣不少弱勢家庭生計面臨困難，福氣家族6月、7月兩度發放物資，共有157戶受惠；今日第3波物資發放，再加送中秋月餅，為佳節注入一道社會暖流。